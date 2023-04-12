ГОРОСКОП НА 12 АПРЕЛЯ ⟩ Скучать определенно не придется!

Рак

Жизненный потенциал растет, а с ним улучшается настроение. Вы будете чувствовать себя комфортно в любой обстановке, и для этого не придется прилагать усилий. Это благоприятный день для общения; можно найти единомышленников, научиться чему-то новому, расширить круг своих интересов. Сильна интуиция, и благодаря ей вы сможете избежать многих трудностей и недоразумений. В личных отношениях вам предстоит взять на себя роль лидера, но она не покажется утомительной. Можно преуспеть в решении любых задач, однако порой вам придется просить или даже заставлять близких людей делать то, что им не слишком нравится. Ведите себя корректно и тактично, в этом случае проблем не возникнет.

Лев

Вы достигнете больших успехов, если не станете лениться и проявите немного настойчивости. Найти достойное применение талантам поможет интуиция; она же убережет и от ошибок, которые было бы сложно исправить. Не бойтесь строить грандиозные планы на этот день – бездействие влияет на вас пагубно, портит настроение, порождает раздражительность и слишком высокие требования к окружающим. Романтические отношения складываются гармонично. Тем, кто стремится к переменам в личной жизни, этот день обещает приятные знакомства и необыкновенные встречи. Однако не стоит искать свою судьбу там, где собираются люди случайные, не объединенные общими интересами и целями.

Дева