ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ⟩ «Мусорное цунами» обрушилось на остров Бали

На кадрах видно, как накопленные массы мусора стекают по каналам и ливневым стокам на пляжи и в океан. Таким образом океаническая вода, ради которой туристы приезжают в тропическую страну, постоянно скрыта под горами «живой кучи пластика».

«Это мусорные цунами в Индонезии, и все это уходит в океан, – такую оценку дал защитник окружающей среды Гэри Бенчегиб, поделившись видеороликом. – Мы больше не можем закрывать глаза на эти волны пластика».

Фото: MADE NAGI

Опубликованные кадры прокомментировали пользователи соцсетей. У защитников планеты был один посыл к туристам и местным жителям – беречь природу!

«Проблема не в мусоре. Это люди. Если они не будут выбрасывать мусор с самого начала, он все равно будет, но, возможно, с ним получится управляться гораздо лучше», — написал один из неравнодушных пользователей.

В то же время другие призвали к более конструктивному подходу, нежели стыдить людей, которые внесли свой вклад в «мусорную историю» острова. «Меня поражает чтение некоторых ответов здесь. Все мы используем пластик. Поэтому мы являемся частью этой проблемы, – отметил комментатор. – Это видео и текущее загрязнение вызваны тем, что мы используем одноразовый пластик. Начните с изменения своих пластиковых привычек. Мы можем сделать это вместе».

Фото: MADE NAGI