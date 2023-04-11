ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ⟩ «Мусорное цунами» обрушилось на остров Бали

«Мусорное цунами» обрушилось на туристический остров Бали в Индонезии. Шокирующие кадры пляжей курорта опубликовал News.com.au.
На кадрах видно, как накопленные массы мусора стекают по каналам и ливневым стокам на пляжи и в океан. Таким образом океаническая вода, ради которой туристы приезжают в тропическую страну, постоянно скрыта под горами «живой кучи пластика».
«Это мусорные цунами в Индонезии, и все это уходит в океан, – такую оценку дал защитник окружающей среды Гэри Бенчегиб, поделившись видеороликом. – Мы больше не можем закрывать глаза на эти волны пластика».
Опубликованные кадры прокомментировали пользователи соцсетей. У защитников планеты был один посыл к туристам и местным жителям – беречь природу!
«Проблема не в мусоре. Это люди. Если они не будут выбрасывать мусор с самого начала, он все равно будет, но, возможно, с ним получится управляться гораздо лучше», — написал один из неравнодушных пользователей.
В то же время другие призвали к более конструктивному подходу, нежели стыдить людей, которые внесли свой вклад в «мусорную историю» острова. «Меня поражает чтение некоторых ответов здесь. Все мы используем пластик. Поэтому мы являемся частью этой проблемы, – отметил комментатор. – Это видео и текущее загрязнение вызваны тем, что мы используем одноразовый пластик. Начните с изменения своих пластиковых привычек. Мы можем сделать это вместе».
Так называемые мусорные цунами оказались в числе последних в череде вирусных роликов, которые раскрывают серьезную проблему с утилизацией отходов в Индонезии в последние десятилетия. И это неприглядная правда популярного места отдыха, о которой широко не говорят, пишет BB.LV. Для рядового туриста Бали до сих пор является картинкой из рекламы – белоснежный песок, жаркое солнце, высокие пальмы и прозрачная гладь воды. И если на организованных пляжах чистка побережья происходит силами муниципалитета и сотрудниками отеля более-менее регулярно, то на диких пляжах ситуация иная: отходы повсюду – на песке, поэтому туристам даже некуда прилечь, чтобы позагорать, а также на поверхности воды и под водой. Горы мусора везде – он портит не только пейзаж, но и нарушает баланс в природе.
В декабре координатор по обнаружению морского мусора Службы охраны окружающей среды и санитарии Бадунг Ридженси Мад Геде Двипаяна заявил, что все побережье Индонезии покрыто отходами, несмотря на то что с октября по декабрь волонтеры собрали огромное количество мусора. «Всего 600 тонн. И это все на побережье Бадунг Ридженси на западе. До сих пор не было никаких проблем, даже несмотря на экстремальную погоду, мы работали в дождевиках, и проблем не было», – уточнил Двипаяна.
Ранее он предсказал, что январь станет пиком проблемы из-за наплыва большого количества туристов и сезона дождей. Вообще несколько месяцев в году горы мусора накрывают местные пляжи. В декабре и марте сильные дожди и ветры сносят отходы по рекам через регентство, а затем он скапливается на береговой линии.