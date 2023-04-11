Певица Элиса Кольк вернулась из Эстонии в США и расплакалась

Lauljatar Elisa Kolk (artistinimega Elysa) on tagasi Los Angeleses, kus eestlannale väga olla meeldib. Seal veedetud aeg on Elisale nõnda südamelähedane, et see ajab lauljatari isegi õnnest nutma.
Певица Элиса Кольк, выступающая под сценическим именем Elysa, вернулась в Лос-Анджелес, где так любит бывать эстонка. Время, проведенное там, настолько близко ее сердцу, что даже заставляет ее плакать от счастья.
Плакали ли вы когда-нибудь от счастья? Именно такой вопрос задали Элисе Кольк, которая сейчас временно живет в Лос-Анджелесе, в социальных сетях. Она рассказала, что это случилось с ней недавно.
«Я здесь на своей ежедневной прогулке и просто начала плакать, но я плакала от счастья! Это место так много значит для меня! Никакого осуждения, никаких взглядов, никакого негатива – только любовь и свет!» – рассказала о своих буднях в США Элиса Кольк.
«Люди здесь теплые и добрые. Солнце сияет! Цветы распускаются! Это настоящее благословение», – заключила певица.