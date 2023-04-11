Певица Элиса Кольк вернулась из Эстонии в США и расплакалась

Певица Элиса Кольк, выступающая под сценическим именем Elysa, вернулась в Лос-Анджелес, где так любит бывать эстонка. Время, проведенное там, настолько близко ее сердцу, что даже заставляет ее плакать от счастья.

Плакали ли вы когда-нибудь от счастья? Именно такой вопрос задали Элисе Кольк, которая сейчас временно живет в Лос-Анджелесе, в социальных сетях. Она рассказала, что это случилось с ней недавно.

«Я здесь на своей ежедневной прогулке и просто начала плакать, но я плакала от счастья! Это место так много значит для меня! Никакого осуждения, никаких взглядов, никакого негатива – только любовь и свет!» – рассказала о своих буднях в США Элиса Кольк.