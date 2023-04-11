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СОВЕТЫ ⟩ Мать рассказала, как сэкономила 20 000 евро за год

Limon.ee
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Британка, уволившаяся с пятидневной работы, рассказала, как она сэкономила 20 000 евро за год. 43-летняя Кел проработала в фармацевтической компании 16 лет, но уволилась в августе 2018 года, потому что почувствовала, что почти перестала участвовать в жизни своих маленьких детей, пишет Naine.

«Я любила свою работу, но рабочие дни были длинными, и меня часто не было дома. Я все больше и больше думала о том, что мои дети вырастут, прежде чем я это замечу, и я не увижу их детства», - сказала Кел. Муж согласился остаться единственным кормильцем семьи, но это также означало, что ему пришлось начать усиленно экономить.

Они объявились 2019 годом без трат для своей семьи. «Мы тратили деньги только на самое необходимое. Я составила план, в котором участвовала вся семья. Дети могли заниматься своими увлечениями, и у нас было немного отложено на их одежду и другие вещи», - сказала Кел. Какие уловки она использовала, чтобы сэкономить деньги?

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