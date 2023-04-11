СОВЕТЫ ⟩ Мать рассказала, как сэкономила 20 000 евро за год

Британка, уволившаяся с пятидневной работы, рассказала, как она сэкономила 20 000 евро за год. 43-летняя Кел проработала в фармацевтической компании 16 лет, но уволилась в августе 2018 года, потому что почувствовала, что почти перестала участвовать в жизни своих маленьких детей, пишет Naine.
«Я любила свою работу, но рабочие дни были длинными, и меня часто не было дома. Я все больше и больше думала о том, что мои дети вырастут, прежде чем я это замечу, и я не увижу их детства», - сказала Кел. Муж согласился остаться единственным кормильцем семьи, но это также означало, что ему пришлось начать усиленно экономить.