«У них был тяжелый год»: Шакира заявила, что папарацци преследуют ее детей

Шакира заявила, что понимает, что ее жизнь на фоне публичных разборок с бывшим возлюбленным Жераром Пике вызывает большой интерес, однако призвала журналистов отнестись с пониманием к ее желанию обеспечить детям спокойствие.

«У моих сыновей Милана и Саши был очень трудный год. Им пришлось пережить непрекращающуюся осаду со стороны папарацци и различных СМИ в Барселоне, - написала она в Instagram. - Теперь, когда они начинают новый этап в своей жизни, я настоятельно прошу СМИ уважать их право на неприкосновенность частной жизни».

Певица призвала не преследовать ее детей около школы, не ждать их у дверей дома и позволить им жить спокойно без «постоянно направленных на них камер». «Я прошу об этом не как артист, а как мать, которая хочет защитить своих детей и позаботиться об их психологическом и эмоциональном благополучии, чтобы они могли жить счастливой и здоровой жизнью, как этого заслуживает каждый ребенок», - добавила она.

Выяснение отношений с Жераром Пике действительно стало одной из самых обсуждаемых за последнее время тем. Шакира посвятила песню бывшему возлюбленному, который ушел от нее к 23-летней студентке, которая очень похожа на нее, но моложе почти на 20 лет. Также она не раз высказывалась о них в интервью.