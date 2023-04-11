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Письмо таллиннки: открыла свидетельство о браке и оцепенела

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
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Таллиннский ЗАГС в 2018 году. Снимок иллюстративный.
Таллиннский ЗАГС в 2018 году. Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev

Больше суток читательница портала Limon.ee Анастасия (имя изменено, настоящее известно редакции) прожила с чужой фамилией, которая не имеет отношения ни к новоиспеченной невесте, ни к ее мужу. Как такое могло произойти, и что на это ответил Таллиннский ЗАГС, разбирался развлекательный портал Limon.ee. 

Анастасия написала нам о своем интересном и редком опыте, который она получила в марте, впервые регистрируя свой брак в Таллиннском ЗАГСе. Этот день запомнится молодой паре надолго, но никакой злости или негатива они не испытывают, к ситуации отнеслись с юмором, но посчитали нужным рассказать об этом читателям Limon.ee, чтобы те были внимательны и не забывали проверить свидетельство о регистрации брака.

Это была магическая дата!

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