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«Нестареющая красавица в крошечном бикини»: 57-летняя Херли опубликовала новые пляжные снимки

Limon.ee
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Элизабет Херли.
Элизабет Херли. Фото: Can Nguyen/Capital Pictures

Британская актриса Элизабет Херли 9 апреля опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в белом бикини собственного дизайна, пишет Гордон.

Артистка позирует в кадре, повернувшись к объективу сперва боком, а затем стоя к фотографу лицом.

Издание Daily Star, описывая пляжный образ Херли, назвало 57-летнюю актрису «нестареющей красавицей в крошечном бикини».

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002).

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

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