«Нестареющая красавица в крошечном бикини»: 57-летняя Херли опубликовала новые пляжные снимки

Британская актриса Элизабет Херли 9 апреля опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в белом бикини собственного дизайна, пишет Гордон.
Артистка позирует в кадре, повернувшись к объективу сперва боком, а затем стоя к фотографу лицом.
Издание Daily Star, описывая пляжный образ Херли, назвало 57-летнюю актрису «нестареющей красавицей в крошечном бикини».
Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.
У актрисы есть сын Дэмиан (2002).
Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.