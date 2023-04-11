Его нашли безжизненным: в 27 лет умер известный мексиканский певец и актер

Хулиан является одним из восьми сыновей певца Джоана Себастьяна (Хосе Мануэль Фигероа). Обладатель премии «Грэмми» до своей смерти похоронил двух сыновей. Его сын Триго был убил в Техасе в 2006 году после концерта звездного отца. Хуан был застрелен в 2010 году во время драки в ночном клубе в Морелосе. У Хулиана Фигероа остались жена Име Гарса и шестилетний сын Хосе Хулиан, сообщает Daily Mail.

В субботу Фигероа опубликовал последний пост на своей странице в соцсетях. Он вспомнил своего покойного отца в его день рождения, обнародовав детскую фотографию. «Как медленно тянулись восемь лет с того дня, как ты ушел, это горькое время. И люди заявляют, что время всё исправит, но это гнусная ложь, с каждым днем это причиняет всё больше боли. К черту "Грэмми", славу и деньги, потому что мое единственное желание - обнять тебя еще раз», - написал певец и актер.