Его нашли безжизненным: в 27 лет умер известный мексиканский певец и актер

Тело артиста обнаружили в его доме в Мехико. Хулиан Фигероа скончался от острого инфаркта миокарда, пишет thevoicemag.ru.
Любители мексиканских сериалов оплакивают потерю – остановилось сердце звезды теленовелл. О смерти Хулиана рассказали представители Национальной ассоциации исполнителей Мексики. «Мы сообщаем о смерти члена нашей организации Хулиана Фигероа. Актер и певец выпустил несколько альбомов, в том числе Julián Figueroa y su banda. Выражаем его семье и друзьям наши искренние соболезнования», - говорится в заявлении.
Фигероа вырос в творческой семье. Его отец Джоан Себастьян был известным певцом, он скончался в 2015 году в возрасте 64 лет. Его мама, актриса Марибель Гуардиа, подтвердила печальные новости. «Мне грустно объявлять о кончине моего любимого сына Хулиана Фигероа, который, к сожалению, опередил нас в расставании», - отметила Марибель.
По словам Гуардиа, она была в театре в то время, когда ее ребенка нашли в его доме без сознания. «Они позвонили в 911, и когда прибыли скорая помощь и полиция, они нашли его уже безжизненным, без следов насилия. В медицинском заключении указано, что он умер от острого инфаркта миокарда и фибрилляции желудочков», - пояснила мексиканская звезда. Марибель попросила конфиденциальности для семьи в этот трудный час и добавила, что похороны пройдут в частном порядке.
Фигероа 5 мая должно было исполниться 28 лет. Среди популярных песен в его каталоге – Volaré и Cómo Olvidar. Последними проектами артиста были сольный альбом, который был на стадии завершения на момент трагедии, а также роль в теленовелле «Моя любовь».
Хулиан является одним из восьми сыновей певца Джоана Себастьяна (Хосе Мануэль Фигероа). Обладатель премии «Грэмми» до своей смерти похоронил двух сыновей. Его сын Триго был убил в Техасе в 2006 году после концерта звездного отца. Хуан был застрелен в 2010 году во время драки в ночном клубе в Морелосе. У Хулиана Фигероа остались жена Име Гарса и шестилетний сын Хосе Хулиан, сообщает Daily Mail.
В субботу Фигероа опубликовал последний пост на своей странице в соцсетях. Он вспомнил своего покойного отца в его день рождения, обнародовав детскую фотографию. «Как медленно тянулись восемь лет с того дня, как ты ушел, это горькое время. И люди заявляют, что время всё исправит, но это гнусная ложь, с каждым днем это причиняет всё больше боли. К черту "Грэмми", славу и деньги, потому что мое единственное желание - обнять тебя еще раз», - написал певец и актер.