ВЫ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ ⟩ Деньги надо брать левой рукой: пять финансовых примет на богатство

Не всегда нужно упорно работать, чтобы привлечь деньги. Достаточно знать список ритуалов, соблюдение которых заставит финансы дружить с вами. Wday.ru рассказывает, какие денежные приметы нужно вызубрить, чтобы ваш кошелек всегда был тяжелым.
Какой рукой брать и отдавать деньги
Если вы расплачиваетесь на кассе наличными, то лучше принимать сдачу левой рукой. Ей же надо принимать любые деньги, которые вам дают. Левая рука напрямую связана с сердцем, поэтому так вы выразите благодарность Вселенной за все, что она вам посылает.
А если человек, который дает вам деньги, вызывает неприятные чувства, то купюры нужно положить на мебель из дерева. Оно способно забирать отрицательную энергию и защищать вас от неприятелей.
Отдавать же деньги нужно правой рукой, символизирующей ясное положение ума. Не забывайте, что расставаться с деньгами нужно легко, тогда на их место придут более крупные купюры.
Как хранить деньги дома
Во-первых, деньги нужно привлекать через цвет. Красный символизирует удачу и успех, усиливает денежный поток. Во-вторых, дома их также нужно в чем-то хранить.
Согласно примете, купюры следует разложить по красным конвертам в разных комнатах. Так пространство заряжается финансовой энергией и привыкает, что в этом месте всегда должны быть средства.
Трата денег - приобретение
Бережливость - хорошее качество, но в том случае, когда речь идет не о деньгах. Они всегда должны быть в обороте: траты мотивируют на еще больший заработок. Чем чаще вы отдаете, тем больше возможностей, эмоций и финансов получите. Помните этот закон Вселенной.
Не ходите с пустым кошельком
Он всегда должен быть полон, а лучше с крупными банкнотами внутри. Все любит счет, особенно деньги, а если допустить пустоту в кошельке, то сохранить и приумножить финансы не получится. Даже одна купюра сможет притянуть к себе еще несколько.
Не давайте деньги в долг
Занимать - значит не уметь рационально тратить. Передача денег — это и про обмен финансовой энергетикой. Так вы рискуете «заразиться» неразумным распоряжением денег.
А если уже решили помочь другу, повторите про себя фразу: «Пусть у тебя всегда будут и у меня преумножатся».
Советы наших бабушек
Не забывайте и эти приметы: не свистите дома - лишитесь достатка, не оставляйте сумку на полу - деньги «уйдут» из дома. Счастье любит тишину, как и деньги, поэтому не хвастайтесь финансовыми успехами.