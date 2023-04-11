Как за десять минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицы

Морепродукты чрезвычайно полезны для нашего организма, поэтому их нужно время от времени добавлять в свой рацион. Одним из самых популярных морских деликатесов являются креветки. Довольно часто хозяйки не любят их чистить, ведь считают этот процесс слишком долгим. Тем не менее, оказывается, что почистить креветки можно очень быстро, если знать несколько простых трюков. Главред рассказывает, как правильно почистить креветки.

Как чистить креветки сырые

Сырые креветки чистить очень просто. Для этого понадобятся ножницы или вилка. С их помощью вы почистите одну сырую креветку за несколько секунд. А через несколько минут у вас уже будет гора начищенных креветок.

Секрет чистки креветок

Сначала отрываем или отрезаем голову. Далее берем ножницы и заходим одним лезвием по линии пищевода, а другим начинаем разрезать панцирь до самого хвостика. После этого с легкостью снимаем панцирь и отрываем пищевод.

Отрываем или отрезаем голову креветки, а далее втыкаем крайний зубец вилки по линии пищевода и начинаем аккуратно двигать его к самому хвосту, снимая таким образом панцирь. Креветка будет очищена буквально за одну секунду.

Как чистить креветки вареные