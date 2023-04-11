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Василиса Володина назвала ближайшие удачные даты для каждого знака Зодиака

Limon.ee
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Удача. Иллюстративное фото
Удача. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Всеми любимый астролог продолжает передавать подписчикам подсказки от Вселенной. На этот раз в своем YouTube-канале Василиса рассказала, какое время станет наиболее удачным для каждого знака Зодиака и приведет к долгожданным изменениям, пишет super.ru.

Если у вас в жизни предстоит важное событие, Володина советует обратить внимание именно на эти даты, так как они будут наиболее ресурсными и в каком-то смысле везучими. В прогнозе Василиса рассматривала только ближайшие весенние и летние месяцы. По ее словам, в названные дни у каждого знака зодиака появится больше сил и мотивации действовать.

Овен. Ваше удачное время - с 20 мая по 10 июля (особенно с 30 мая по 8 июня и с 6 по 10 июля). Этот период подходит для всех активных начинаний: бизнеса, творчества, занятий спортом, завоевания своего места в мире.

Телец. У этого знака счастливая пора уже наступила 3 апреля и продлится до 12 числа. Но это еще не все: время с 6 по 18 мая и с 13 по 22 июня Василиса также называет для вас везучим.

Близнецы. К важным активным делам астролог советует приступать с 11 и до 22 июня. Также обратите внимание на 29 июля и период с 7 по 17 августа - звезды будут на вашей стороне.

Рак. Этому знаку Зодиака стоит присмотреться к датам с 8 мая по 5 июня. Особенно удачные для вас дни  - 9, 18, 22 и 23 мая. А в плане ведения бизнеса Василиса отмечает 10 и 23 апреля и 18 мая.

Лев. Для любовных дел и деловых свершений удачным будет период с 29 июня по 9 июля, а для решения текущих моментов подойдут дни между 11 и 22 июля.

Дева. Астролог советует для всех профессиональных начинаний 12 июня и 18-21 июня. Для важных событий в других сферах - 27, 29 июля и 6-8 августа.

Весы. Вас Василиса призывает действовать прямо сейчас - до 13 апреля время особенно удачное для привлечения финансовых ресурсов. Если не успеваете, то приглядитесь к 10 и 11 мая.

Скорпион. Вашему знаку активизироваться лучше всего с 20 мая по 10 июля. Для более мелких дел Володина советует даты: с 30 мая по 8 июня и с 6 по 10 июля.

Стрелец и Рыбы. Этими знаками в ближайшее время будет управлять Юпитер, поэтому счастливые даты у них совпадают. Лучшее время для мощного старта - до 15 мая. Для более практичных и неспешных решений выбирайте следующие дни: 18, 19, 23, 24 июня и 7, 11, 12, 16, 21, 22 июля.

Козерог и Водолей. У этих знаков зодиаков общий управитель Сатурн, поэтому и дни для свершений у них совпадают. Василиса советует Козерогам ориентироваться на период до 11 июня, особенно на 15, 17 мая и 8, 11 июня. А Водолеям повезет с 11 по 18 июня.

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