Василиса Володина назвала ближайшие удачные даты для каждого знака Зодиака

Если у вас в жизни предстоит важное событие, Володина советует обратить внимание именно на эти даты, так как они будут наиболее ресурсными и в каком-то смысле везучими. В прогнозе Василиса рассматривала только ближайшие весенние и летние месяцы. По ее словам, в названные дни у каждого знака зодиака появится больше сил и мотивации действовать.

Овен. Ваше удачное время - с 20 мая по 10 июля (особенно с 30 мая по 8 июня и с 6 по 10 июля). Этот период подходит для всех активных начинаний: бизнеса, творчества, занятий спортом, завоевания своего места в мире.

Телец. У этого знака счастливая пора уже наступила 3 апреля и продлится до 12 числа. Но это еще не все: время с 6 по 18 мая и с 13 по 22 июня Василиса также называет для вас везучим.

Близнецы. К важным активным делам астролог советует приступать с 11 и до 22 июня. Также обратите внимание на 29 июля и период с 7 по 17 августа - звезды будут на вашей стороне.

Рак. Этому знаку Зодиака стоит присмотреться к датам с 8 мая по 5 июня. Особенно удачные для вас дни - 9, 18, 22 и 23 мая. А в плане ведения бизнеса Василиса отмечает 10 и 23 апреля и 18 мая.

Лев. Для любовных дел и деловых свершений удачным будет период с 29 июня по 9 июля, а для решения текущих моментов подойдут дни между 11 и 22 июля.