«Ленивая» паска без вымешивания теста: рецепт, который получится у любого

Классическая праздничная пасхальная выпечка готовится очень долго. Больше всего времени уходит на вымешивание теста, опару. Из-за того что тесто недостаточно вымешано, оно может не подойти, и паска не получится. Но оказывается можно приготовить кулич, минуя этот этап за простым и быстрым рецептом.
«Ленивая» паска получается воздушной, мягкой и долго не черствеет, хотя ее не вымешивает как обычную.
Ингредиенты для приготовления «ленивой» паски:
350 г пшеничной муки,
2 яйца,
150 г сахара,
150 мл молока,
пакетик ванильного сахара,
щепотка соли,
10 г сухих дрожжей,
100 г сливочного масла,
150 г цукатов, сухофруктов или изюма,
цедра лимона.
Как приготовить паску без замешивания теста:
смешайте дрожжи, сахар и немного муки. Залейте смесь теплым молоком, размешайте ложкой и оставьте на 10 минут. Когда на поверхности появятся пузырьки, значит, дрожжи активированы и готовы к выпеканию.
Нагрейте сливочное масло, чтобы оно размягчилось. Добавьте к нему яйца и сахар с солью. Размешайте смесь, доведите массу до однородности.
Дрожжевую смесь соедините с масляной, перемешайте. После этого постепенно подсыпайте просеянную муку. Муку нужно добавить столько, чтобы консистенция смеси напоминала густую сметану. Тесто готово
Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте подходить на два с половиной часа. Объем теста должен значительно увеличиться, после чего размешайте его ложкой.
Сухофрукты, цукаты или изюм предварительно залейте кипятком и оставьте на минут 10. Затем воду слейте, обсушите их бумажным полотенцем и добавьте к тесту.
Выложите тесто в формы ложкой так, чтобы оно занимало треть формы. Накройте формы полотенцем и оставьте подходить, чтобы тесто подросло и заняло 3/4 формы. Этот процесс займет более 40 минут.
Выпекать «ленивую» паску в духовке нужно около 30 минут при температуре 180 градусов.
После выпекания паски, когда она остынет, нанесите глазурь