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Женщина пришла покормить собаку брата и умерла ужасной смертью

Анналийза Кёсс
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Ротвейлер. Иллюстративное фото
Ротвейлер. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Голодный ротвейлер буквально растерзал женщину, вырывая куски тела, пишет Iltalehti.fi

В курортном городе Вентимильи на севере Италии 53-летняя Патриция Ла Марка скончалась в больнице после того, как на нее напал ротвейлер, которого она пришла покормить. Об этом ужасном случае сообщает издание Mirror.

Пострадавшую нашли с травматическими укусами рук, груди, плеч и головы, передает tsn.ua.

Как оказалось, женщина пришла, чтобы покормить принадлежащего ее брату ротвейлера, поскольку он с женой на несколько дней уехал в отпуск. Медики, вызванные на место инцидента соседями, сказали, что никогда не видели ничего подобного: у женщины были буквально вырваны куски тела. Пострадавшую доставили в больницу вертолетом, но от полученных травм она скончалась.

Прибывшие на место полицейские выстрелили и ранили животное, которое сейчас находится в питомнике под судебным контролем.

Власти проводят расследование инцидента, сообщает Elu24.

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