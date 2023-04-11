Женщина пришла покормить собаку брата и умерла ужасной смертью

В курортном городе Вентимильи на севере Италии 53-летняя Патриция Ла Марка скончалась в больнице после того, как на нее напал ротвейлер, которого она пришла покормить. Об этом ужасном случае сообщает издание Mirror.
Как оказалось, женщина пришла, чтобы покормить принадлежащего ее брату ротвейлера, поскольку он с женой на несколько дней уехал в отпуск. Медики, вызванные на место инцидента соседями, сказали, что никогда не видели ничего подобного: у женщины были буквально вырваны куски тела. Пострадавшую доставили в больницу вертолетом, но от полученных травм она скончалась.
Прибывшие на место полицейские выстрелили и ранили животное, которое сейчас находится в питомнике под судебным контролем.
Власти проводят расследование инцидента, сообщает Elu24.