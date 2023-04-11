Женщина пришла покормить собаку брата и умерла ужасной смертью

Пострадавшую нашли с травматическими укусами рук, груди, плеч и головы, передает tsn.ua.

Как оказалось, женщина пришла, чтобы покормить принадлежащего ее брату ротвейлера, поскольку он с женой на несколько дней уехал в отпуск. Медики, вызванные на место инцидента соседями, сказали, что никогда не видели ничего подобного: у женщины были буквально вырваны куски тела. Пострадавшую доставили в больницу вертолетом, но от полученных травм она скончалась.

Прибывшие на место полицейские выстрелили и ранили животное, которое сейчас находится в питомнике под судебным контролем.

Власти проводят расследование инцидента, сообщает Elu24.