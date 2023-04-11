Снимок 53-летней Дженнифер Лопес в одних трусиках произвел фурор

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не сбавляет темпа, чуть ли не ежедневно публикуя в соцсетях снимки один откровеннее другого.

Так, на днях артистка полностью обнажилась ради рекламы обуви. По мнению пользователей, рекламная кампания провалилась. На саму обувь, тоже изображенную на пикантных снимках, никто так и не обратил внимания.

На этот раз голливудская дива снялась топлес для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty.

53-летняя поп-исполнительница позирует, лежа на животе, в белых трусиках и без бюстгальтера.

При этом стилисты сделали акцент на естественность, нанеся на лицо звезды нюдовый макияж и распустив ее волосы. В комментариях к своему посту Джей Ло открыла секрет красоты, позволяющий ей на шестом десятке поражать воображение поклонников.

Секрет оказался прост: по словам певицы, она не пренебрегает ежедневным уходом за собой, регулярно занимается спортом и правильно питается.