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Снимок 53-летней Дженнифер Лопес в одних трусиках произвел фурор

Limon.ee
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: Billy Bennight/AdMedia/SIPA

Рекламные фотосессии неюной красотки становятся все горячее, пишет Topnews.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не сбавляет темпа, чуть ли не ежедневно публикуя в соцсетях снимки один откровеннее другого.

Так, на днях артистка полностью обнажилась ради рекламы обуви. По мнению пользователей, рекламная кампания провалилась. На саму обувь, тоже изображенную на пикантных снимках, никто так и не обратил внимания.

На этот раз голливудская дива снялась топлес для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty.

53-летняя поп-исполнительница позирует, лежа на животе, в белых трусиках и без бюстгальтера.

При этом стилисты сделали акцент на естественность, нанеся на лицо звезды нюдовый макияж и распустив ее волосы. В комментариях к своему посту Джей Ло открыла секрет красоты, позволяющий ей на шестом десятке поражать воображение поклонников.

Секрет оказался прост: по словам певицы, она не пренебрегает ежедневным уходом за собой, регулярно занимается спортом и правильно питается.

Кроме того, старается чаще проводить время с любимыми людьми и посвящает себя творчеству. Подписчики Лопес, хоть и не узнали ничего нового из ее советов, смогли в полной мере налюбоваться ее невероятно стройным телом в одних белых трусиках.

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