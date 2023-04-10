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ФОТО ⟩ На улице Пожарной в Элва пожарные тушили бывшее здание пожарной части

Трийн Роос
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На улице Пожарной в Элва пожарные тушили бывшее здание пожарной части
На улице Пожарной в Элва пожарные тушили бывшее здание пожарной части Фото: Triin Roos, Elu24

В ночь на 10 апреля на улице Тулетырье в Элва произошел пожар, в результате которого загорелся бывший дом пожарной части. В огне погиб один человек, пишет Elu24.

Здание, загоревшееся в понедельник вечером, имеет историческое значение, так как в начале XX века в нем располагалась пожарная часть. Ассоциация пожарной команды города Элва была основана в 1907 году, здание было построено в 1908-1909 годах, а своеобразная башня была добавлена позже. После использования здания в качестве пожарной части оно стало Домом культуры Элва.

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