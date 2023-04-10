Загадочный миллиардер владеет магазинами Lidl, но почему о нем почти ничего не известно?

Известно, что компания Lidl принадлежит 83-летнему Дитеру Шварцу, состояние которого составляет около 40 миллиардов евро. За десятилетия в европейских СМИ были опубликованы только две его фотографии с его личного разрешения. По неподтвержденным данным, он отказался от престижной немецкой бизнес-премии, потому что не хотел, чтобы о нем писали и публиковали его фотографии, сделанные на публичном мероприятии.

Дитер Шварц родился 24 сентября 1939 года в Хайльбронне, земля Баден-Вюртемберг, в семье бизнесмена Йозефа Шварца. После окончания средней школы Дитер пошел работать в компанию своего отца, по некоторым данным, в 1960-х годах он также начал частично управлять компанией отца.

После смерти своего отца Йозефа в 1977 году он якобы купил права на использование названия Lidl у вышедшего на пенсию учителя по имени Людвиг Лидл. По имеющимся данным, цена составила 1000 немецких марок (примерно 514 евро).

Первоначально одно из названий сети было Schwarz-Markt, но по понятным причинам это название было бы невозможно использовать в послевоенной Германии, так как оно означает черный рынок, что было распространено во время войны.

Дитер Шварц возглавил бизнес после смерти своего отца и превратил Lidl в международную компанию. В начале 1990-х годов компания начала выходить на международный рынок, а в 1999 году Шварц отошел от управления, чтобы стать стратегическим советником.