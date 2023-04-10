Гороскоп Павла Глобы на неделю с 10 по 16 апреля 2023 года

Павел Глоба поведал порталу Megagoroskop о том, что ждет все знаки Зодиака в середине апреля. Ночные светила могут преподнести нам с вами плохие сюрпризы, но все будет зависеть от нашего с вами настроения.
Начинаются теплые деньги, поэтому эксперты-астрологи советуют культивировать в себе также тепло душевное. Это то самое время, когда нужно делиться добротой с другими, чтобы получать его больше в ответ.
Овен
У Овнов из-за ослабления Венеры могут обостриться их самые противные и неприятные привычки. Это будет свойственно почти всем знакам Зодиака, но на волне успеха окажутся те из нас, кто умеет себя контролировать. Овны как раз одни из таких людей. В любви и в семейных делах с 10 по 16 число возможны серьезные неурядицы. Поэтому астрологи советуют Овнам спасаться от этого на работе. Можно попробовать закрыть все пробелы в бизнесе и на учебе. Настало время для выполнения данных ранее обещаний. В этом случае Вселенная вознаградит Овнов тем, что сама должна им.
Телец
Всем Тельцам лучше на время приостановить поиски второй половинки. Семейным людям данного знака успех принесет романтика и совместные дела. С начальством, друзьями и коллегами понадобится толика дипломатичности. У Тельцов может снизиться энергетика и общий тонус из-за Венеры, но сил потребуется много из-за новых дел, поэтому астрологи настоятельно советуют им исключить повышенные физические нагрузки на этой неделе. Также нужно развиваться, причем говорить себе почаще приятные слова, чтобы не допустить появления самосглаза.
Близнецы
Близнецам на этой неделе нужно правильно выбирать свое окружение и людей, с которыми они будут откровенничать. Важно помнить о пяти типах людей, которым ни в коем случае нельзя сопереживать. Желательно ставить перед собой только посильные задачи, особенно во вторник, ведь в противном случае разочарования могут сильно насолить. Важно следить за здоровьем. Можно смело ходить к врачу на обследование, заниматься оздоровительными процедурами. Это довольно неплохая неделя для отпуска. Возможны серьезные финансовые потери, так что лучше тратить как можно меньше денег. В любви лучше избегать критики.
Рак
Люди на этой неделе будут неправильно воспринимать слова Раков, поэтому лучше не рисковать, отстаивая яростно свое мнение. Ракам сейчас ни в коем случае нельзя ограничивать в чем-то своих детей и вторую половинку. Настало время для размеренности и отдыха. Важно дать побольше свободы не только близким, но и самим себе. Также астрологи советуют научиться отличать случайности от тайных знаков судьбы, ведь таковых в период с 10 по 16 апреля может быть немало. Если будут проблемы семейного характера, то решать их лучше сообща. В делах и на работе Ракам лучше быть самостоятельными.
Лев
Сдержанность и спокойствие помогут Львам преуспеть в финансовых и любовных делах. Отдыхать пока не время, но и перерабатываться тоже не стоит. Нужно обращать внимание на приметы и на любые мелочи в целом. Возможны быстрые и приятные изменения во всех сферах. Обстановка среди плане не самая лучшая, но пока умеренная. Тем не менее, в сложных ситуациях лучше пользоваться тремя способами быстрого привлечения удачи. Самыми позитивными днями недели станет понедельник и пятница. Сейчас важно идти навстречу любимым и близким людям, а также говорить им правду.
Дева
На работе Девам стоит заняться долгосрочным планированием и реализацией самых амбициозных проектов. Самое важное сейчас - не быть колкими и претенциозными к коллегам и партнерам. Лучше не делать никому замечаний без причин и не срываться на близких. Если кто-то заставит Дев выйти из себя, не нужно отвечать взаимностью. Лучше постараться выйти из состояния негатива при помощи пяти полезных советов. В свободное время можно посетить врача для планового медосмотра. При желании можно побыть в уединении. Это прекрасное время для планирования дел на будущее.
Весы
Весам нужно обращать внимание на любые мелочи. Особая внимательность не повредит им во время движения по дорогам - как в роли пешехода, так и в роли водителя. На работе настало время для переговоров и заключения сделок. Если что-то не было запланировано на эту неделю, то и не нужно браться за это вовсе. Чтобы воздействие слабой Венеры на этой неделе было менее заметным, Весам стоит сделать уборку, но при этом провести ее правильно. Ранее мы рассказывали, как стоит вытирать полы и протирать пыль, чтобы усилить энергетику дома. Пришла пора прислушаться к своему телу.
Скорпион
На работе настало благоприятное время для переговоров. Если Скорпионы начнут правильно выстраивать свои требования и стратегию, то все будет хорошо. Это будет неделя кардинальных изменений и смены курса, но не всегда эти перемены будет благоприятными. Это будет хорошее время для завершения токсичных отношений. Возможны мелкие ссоры и недоразумения в семье, но они не будут критичными и не смогут плохо повлиять на жизнь Скорпионов, но только если они не станут придавать им значения. Для принятия правильных решений стоит развивать свою интуицию. В этом им поможет специальная медитация.
Стрелец
Стрельцам придется чаще общаться с людьми, причем довольно много с теми, кого они не знают. Важно знать заранее характер человека, чтобы предугадывать его поведение. В это Стрельцам поможет методика определения характера по манере ходить. Понедельник станет самым благоприятным и продуктивным днем. Творчество будет спасением от скуки. Сейчас лучше правильно питаться, обходя стороной фастфуд и жирную пищу. Это поможет дольше оставаться активными. В делах лучше закончить начатое. Если что-то важное останется на следующую неделю, то это может принести много новых проблем.
Козерог
Козероги относятся к типичным трудоголикам по знаку Зодиака, но это и к лучшему. Сейчас астрологи советуют им поднажать, чтобы потом вам не нужно было много переживать из-за нерешенных проблем. Если дома будут какие-то неурядицы, то лучше решить их посредством совместных усилий со второй половинкой или родителями, детьми. В конце недели Козерогам на пользу пойдет смена обстановки. Командировка или деловая поездка - отличный выбор. Шестое чувство придет в упадок из-за слабости Венеры, поэтому интуиция перестанет быть лучшим помощником с 11 числа.
Водолей
Водолеям астрологи советуют принимать только взвешенные решения, правильно воспринимать критику. В делах им повезет только в случае максимальной дипломатичности. Планеты и звезды не хотят, чтобы Водолеи отвечали на злобу и негатив тем же. Нужно больше времени уделять своему избраннику и близким в целом. Это отличное время для попыток изменить судьбу, поэтому можно и даже нужно начать следовать пяти духовных законам. Водолеям нужна подвижность. Также лучше следить за режимом, чтобы недосып не становился причиной больших проблем в любых сферах жизни.
Рыбы
На работе лучше принять тактику выжидания. Рыбам не стоит делать ничего до тех пор, пока они не увидят, что перед ними открылись двери. Главное сейчас - это терпение. На этой неделе Рыбы смогут закрепить достигнутый ранее успех. Для этого желательно не проявлять лишней эмоциональности, так как она станет источником дополнительных неурядиц. Астрологи советуют правильно заниматься спортом и как можно меньше времени проводить в унынии. Сейчас желательно уходить от тех, кто заражает негативом, причем не только во вторник (самый опасный день), но и в любой другой.