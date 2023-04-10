Гороскоп Павла Глобы на неделю с 10 по 16 апреля 2023 года

Весы

Весам нужно обращать внимание на любые мелочи. Особая внимательность не повредит им во время движения по дорогам - как в роли пешехода, так и в роли водителя. На работе настало время для переговоров и заключения сделок. Если что-то не было запланировано на эту неделю, то и не нужно браться за это вовсе. Чтобы воздействие слабой Венеры на этой неделе было менее заметным, Весам стоит сделать уборку, но при этом провести ее правильно. Ранее мы рассказывали, как стоит вытирать полы и протирать пыль, чтобы усилить энергетику дома. Пришла пора прислушаться к своему телу.

Скорпион

На работе настало благоприятное время для переговоров. Если Скорпионы начнут правильно выстраивать свои требования и стратегию, то все будет хорошо. Это будет неделя кардинальных изменений и смены курса, но не всегда эти перемены будет благоприятными. Это будет хорошее время для завершения токсичных отношений. Возможны мелкие ссоры и недоразумения в семье, но они не будут критичными и не смогут плохо повлиять на жизнь Скорпионов, но только если они не станут придавать им значения. Для принятия правильных решений стоит развивать свою интуицию. В этом им поможет специальная медитация.

Стрелец