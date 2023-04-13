Как вымыть окна за пять минут, чтобы выразительно блестели: выгодная хитрость

Однако не всегда удается получить желаемый результат. Окна после очистки неприятно поражают обилием разводов и мутными стеклами. Быстрые и эффективные способы мытья окон помогут вам добиться идеального результата за считанные минуты без особых усилий.

Как правильно мыть окна

Начните мыть с рам и подоконника, используя влажную губку или салфетку, оботрите открытые поверхности от грязи, удалите лишнюю влагу.

Используйте специальный раствор для мытья окон, чтобы качественно сделать свою работу. Прекрасным помощником в этом деле окажется уксус.

Как приготовить раствор с уксусом

В емкости мешайте 500 мл воды, 70 мл уксуса, можно усилить эффект, если добавить 1 чайную ложку средства для мытья посуды.

Раствор нанесите на окна и пройдитесь резиновым скребком, двигаясь от краев к центру, чтобы удалить всю грязь.

Пригодится салфетка из микрофибры, чтобы расправиться с остатками моющего средства и влаги.