Как вымыть окна за пять минут, чтобы выразительно блестели: выгодная хитрость

Без чистых окон невозможно создать в доме комфортную атмосферу. Сегодня Чистый четверг – самое время помыть окна.
Однако не всегда удается получить желаемый результат. Окна после очистки неприятно поражают обилием разводов и мутными стеклами. Быстрые и эффективные способы мытья окон помогут вам добиться идеального результата за считанные минуты без особых усилий.
Как правильно мыть окна
Начните мыть с рам и подоконника, используя влажную губку или салфетку, оботрите открытые поверхности от грязи, удалите лишнюю влагу.
Используйте специальный раствор для мытья окон, чтобы качественно сделать свою работу. Прекрасным помощником в этом деле окажется уксус.
Как приготовить раствор с уксусом
В емкости мешайте 500 мл воды, 70 мл уксуса, можно усилить эффект, если добавить 1 чайную ложку средства для мытья посуды.
Раствор нанесите на окна и пройдитесь резиновым скребком, двигаясь от краев к центру, чтобы удалить всю грязь.
Пригодится салфетка из микрофибры, чтобы расправиться с остатками моющего средства и влаги.
Удивительный эффект чистоты будет получен за минуты. Ваши окна будут блестеть и сверкать предельно эффектно.