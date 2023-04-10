20 самых калорийных продуктов, которые мы считали диетическими

«Диетические» хлебцы

Злаковые, рисовые или кукурузные хлебцы кажутся совсем безобидными, но на деле всё не так просто. Сегодня многие марки активно следуют трендам на здоровое питание и стараются выводить на рынок продукты, которые на первый взгляд могут показаться низкокалорийными и диетическими. Однако в такие хлебцы часто добавляют сахар, красители, усилители вкуса и другие вещества, которые делают их не полезнее пачки картофельных чипсов. Калорийность 100 граммов хлебцев - 300 ккал, что практически равноценно батону хлеба.

Изюм и другие сухофрукты

Многие фитнес-блогеры рекомендуют сладкоежкам заменить конфеты на сухофрукты, которые действительно полезны для здоровья. Но учтите, в них содержится много сахара и калорий, особенно если мы говорим об изюме. Употреблять его в пищу можно только в крайне маленьких количествах, ведь в 50 граммах изюма содержится целых 130 ккал. Столько же, кстати, наберется в двух мисках свежего винограда, в котором витаминов и пользы гораздо больше.

Греческий йогурт

В греческом йогурте большое количество белка, это идеальный вариант для тех, кто сбрасывает вес. К самому йогурту нет претензий, а вот к добавкам, с которыми мы его употребляем, много вопросов. Мед, орехи, варенье, те же сухофрукты, которые порой в него добавляют, увеличивают калорийность продукта вдвое, а то и втрое. Покупайте йогурт без добавок и подсластителей.

Темный шоколад