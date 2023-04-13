Как покрасить яйца Близнецам и другим знакам Зодиака: встречаем Пасху по гороскопу

Вы человек широких взглядов, которого астрология интересует не меньше христианских традиций? Тогда вам точно будет интересен наш гороскоп. Найдите ваш знак зодиака и узнайте, какой дизайн и способ окрашивания пасхальных яиц подойдёт вам лучшего всего, пишет novochag.ru.
Луковая шелуха, блёстки, каркаде и другие способы окрасить яйца. Какой выбрать вам?
Овен: каллиграфия
Вы - волевой, энергичный и решительный знак. Кому как не вам браться за самые сложные задачи, а после наслаждаться результатом, которого больше никому достичь не удалось? Чтобы сделать надписи на пасхальных яйцах, вам понадобится перо и чернила для каллиграфии. Потренируйтесь на специальной писчей бумаге, а после нанесите на заранее окрашенные в один тон яйца поздравления и пожелания Светлой Пасхи. А можете пойти дальше и сделать смешные персонализированные надписи, чтобы поднять настроение друзьям и членам семьи.
Телец: луковая шелуха
Вы достаточно терпеливы, чтобы молча наблюдать за тем, как другие в вашей семье купают пасхальные яйца в блёстках и облепливают их стразами, но сами предпочитаете, чтобы еда выглядела как еда. Ваш максимум - окрашивание яиц в один тон и только естественным способом. Луковая шелуха подойдет идеально. Проварите её в кастрюле с солью и уксусом 10-15 минут, затем опустите в ёмкость сырые яйца и оставьте на медленном огне ещё на 7-10 минут, чтобы цвет «схватился».
Близнецы: цветные брызги
Вы энергичны, умны и цените своё время. Сидеть часами и рисовать что-то сложное - это не для вас, но без эстетики вы тоже быстро можете заскучать. Ваше идеальное решение - цветные брызги. Чтобы получить такой интересный дизайн, сначала окрасьте яйца в базовый тон (желательно, пастельный), затем разведите пищевой краситель контрастного цвета и нанесите его на поверхность, распыляя пальцами с щетины зубной щётки.
Рак: полосы
Вам импонирует чистый, простой и элегантный дизайн, который заставляет вас гордиться собой, но не забирает много времени, которое вы можете потратить на помощь другим членам семьи с подготовкой к Пасхе. Самые большие эмоции у вас вызывают не сам процесс окрашивания, а то, как это сближает вас с родными. Создание полосатых яиц займет у вас не более получаса. Вам нужно отварить вкрутую белые яйца и хорошо остудить. Затем наклейте на них полосы из малярного скотча и опустите в краситель. После того как яйцо остынет, снимите клейкую ленту - под ней останется неокрашенная полоса.
Лев: блеск
Вы смелы, решительны и любите быть в центре внимания. Обычные цвета радуги - это для вас слишком просто. Блеск и как можно больше - вот это как раз про Львов. Для вас есть два решения: оторваться по полной на декоративных заготовках яиц, которые можно обмазать клеем и обвалять в глиттере, или покрасить отварные яйца перламутровыми пищевыми красителями. Вам понравится!
Дева: один цвет
Зачем переживать эмоциональную суету, ломая голову над сложными узорами и невероятным дизайном, если можно просто выбрать красивый оттенок и покрасить яйца традиционным способом? Так и чище, и аккуратней, и всё такое, и тому подобное в духе суперчистюли-Девы.
Весы: все цвета, какие найдёте
Весы - это о балансе и о трудности принятия решений. Вы наверняка очень долго простояли у полок с пасхальной продукцией в магазине, не смогли выбрать что-то одно, так что схватили всего и много. Ну и зачем добру пропадать? Пусть на столе засияет радуга!
Скорпион: каркаде
Скорпионы натуры переменчивые, загадочные. Им нравится всё необычное и мистическое. А что может быть необычней, чем пасхальные яйца, окрашенные чаем каркаде? Заваренные листья дают воде ярко-малиновый оттенок, но скорлупа в итоге становится ближе к цвету индиго с вкраплениями синего, фиолетового, чёрного. Мраморный рисунок при таком окрашивании богатый, интересный. Интенсивность окрашивания можно менять, подержав яйца в растворе по времени чуть больше или меньше.
Стрелец: малахитовые яйца
Вы достаточно авантюрны и бесстрашны, чтобы попробовать самый смелый дизайн. Чтобы получить малахитовые яйца, придётся повозиться, но результат того стоит - да и ваша жажда приключений не даст вам остановиться на полпути. Нарежьте луковую шелуху на мелкие кусочки. Смочите сырые яйца в воде, обваляйте в шелухе и оберните в чистую марлю или капрон. Завяжите концы так, чтобы ткань прилегала к скорлупе очень плотно. Проварите яйца в воде с добавлением зелёнки (берите старую посуду, которую не жалко), а затем снимите с них «одежду» и натрите подсолнечным маслом.
Козерог: техника Tie Dye
Вам нравятся нестандартные задачи, требующие усидчивости и внимательности, и ради результата «не как у всех» вы готовы приложить много усилий (даже если чувствуете, что ваша зацикленность на одном деле раздражает окружающих). Звёзды рекомендуют вам обратить внимание на технику Tie Dye. Это настоящее искусство, которое заставит вас с головой уйти в процесс, но посмотрите, как красиво это выглядит. Чтобы получить такие цветные переливы, необходимо плотно обернуть отварные яйца марлей (концы скрепите канцелярской резинкой) и нанести на нее в разных местах жидкие пищевые красители. После этого смочите поверхность из пульверизатора, чтобы краска растеклась, и оставьте яйца высыхать прямо в марле.
Водолей: объёмные наклейки
Вы немного эксцентричны и быстро устаёте от рутины. Для вас важно, чтобы даже в таких ритуалах как украшение яиц и куличей вы могли проявить себя, превратить однообразную работу в творчество. Идеальное решение для вас - наклейки для яиц. В продаже их очень много - всех форм, цветов и размеров. Покрасьте яйца в любимый цвет и декорируйте их по своему вкусу, выбрав любую тему по душе - цветы, насекомые, животные, религиозная символика, люди, узоры и т. д.
Рыбы: омбре
Вы творческий человек с богатым воображением. Возможно, вы рисуете или занимаетесь рукоделием. Вот вам новый творческий проект - пасхальные яйца в стиле омбре. Чтобы получился переход цвета от тёмного к светлому, нужно развести весь краситель в небольшом количестве воды (чтобы прикрывала яйцо всего на 0,5 см) и подержать в нем яйцо до плотного окрашивания скорлупы. Затем долейте немного воды и снова опустите это же яйцо - следующий слой окрасится уже в менее тёмный цвет. Повторяйте процедуру, пока всё яйцо не будет окрашено.