Как покрасить яйца Близнецам и другим знакам Зодиака: встречаем Пасху по гороскопу

Рак: полосы

Вам импонирует чистый, простой и элегантный дизайн, который заставляет вас гордиться собой, но не забирает много времени, которое вы можете потратить на помощь другим членам семьи с подготовкой к Пасхе. Самые большие эмоции у вас вызывают не сам процесс окрашивания, а то, как это сближает вас с родными. Создание полосатых яиц займет у вас не более получаса. Вам нужно отварить вкрутую белые яйца и хорошо остудить. Затем наклейте на них полосы из малярного скотча и опустите в краситель. После того как яйцо остынет, снимите клейкую ленту - под ней останется неокрашенная полоса.

Лев: блеск

Вы смелы, решительны и любите быть в центре внимания. Обычные цвета радуги - это для вас слишком просто. Блеск и как можно больше - вот это как раз про Львов. Для вас есть два решения: оторваться по полной на декоративных заготовках яиц, которые можно обмазать клеем и обвалять в глиттере, или покрасить отварные яйца перламутровыми пищевыми красителями. Вам понравится!

Дева: один цвет

Зачем переживать эмоциональную суету, ломая голову над сложными узорами и невероятным дизайном, если можно просто выбрать красивый оттенок и покрасить яйца традиционным способом? Так и чище, и аккуратней, и всё такое, и тому подобное в духе суперчистюли-Девы.

Весы: все цвета, какие найдёте