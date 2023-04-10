Инструктор по плаванию предупреждает: купальник этого цвета ни в коем случае нельзя покупать детям

Когда вы готовитесь к лету, то обновляете пляжный гардероб. Детям, безусловно, тоже. Но отправляясь на шопинг, есть повод задуматься не только о моде, но и о безопасности, пишет super.ru.
Инструктор по плаванию Никки Скарнати предупредила родителей в ТикТоке об опасности неправильно подобранного купальника для детей.
Чтобы наглядно продемонстрировать суть проблемы, женщина сняла на видео свою маленькую дочь, плавающую в бассейне. В ролике, который быстро завирусился и набрал уже более 4,6 млн просмотров, видно только голову девочки. А вот ее тело в голубом купальнике практически сливается с водой. Посыл понятен: если ребенок вдруг начнет тонуть, шансов быстро отреагировать у родителей практически никаких. «Вот почему ваши дети ни в коем случае не должны плавать в синих купальниках. Посмотрите, как трудно увидеть ее под водой, — объяснила инструктор. — А ведь тут даже нет целой кучи плещущихся малышей. Так что, пожалуйста, вместо синих и голубых выбирайте яркие купальники».
Комментаторы вовсю благодарят Никки за такой неожиданный, но полезный совет. «Я бывший спасатель, и это абсолютно правильно. Любой оттенок синего трудно увидеть в воде, как и все пастельные и светлые цвета», - пишет один пользователь. «Я преподаю плавание, и костюмы ярких оттенков - одно из моих основных требований», - подтверждает ее слова другой подписчик. «Вау, мне бы это даже не пришло в голову», - восхищается третий. Присоединяемся ко всеобщим восторгам: теперь к шопингу мы точно готовы!
@springhill.isr Just dont do it! Why think about which bathing suits for the splash pad? Just buy bright ones!! ☀️☀️ #selfrescue #selfrescueswimming #selfrescueswim #watersafety #drowningpreventionawareness #springhillisd ♬ original sound - Spring Hill ISR Nikki Scarnati