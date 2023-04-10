Инструктор по плаванию предупреждает: купальник этого цвета ни в коем случае нельзя покупать детям

Чтобы наглядно продемонстрировать суть проблемы, женщина сняла на видео свою маленькую дочь, плавающую в бассейне. В ролике, который быстро завирусился и набрал уже более 4,6 млн просмотров, видно только голову девочки. А вот ее тело в голубом купальнике практически сливается с водой. Посыл понятен: если ребенок вдруг начнет тонуть, шансов быстро отреагировать у родителей практически никаких. «Вот почему ваши дети ни в коем случае не должны плавать в синих купальниках. Посмотрите, как трудно увидеть ее под водой, — объяснила инструктор. — А ведь тут даже нет целой кучи плещущихся малышей. Так что, пожалуйста, вместо синих и голубых выбирайте яркие купальники».