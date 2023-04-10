Эта женщина 55 лет проработала кондуктором в Elron! Она удивила заявлением об эстонских школьниках и молодых людях

«Я в компании Elron уже очень давно, в августе отмечу 55 лет со дня начала карьеры. Работа мне нравится до сих пор, за эти долгие годы смогла попробовать себя в различных ролях», - говорит Анне Виск, кондуктор со стажем.

«Я начала работать в компании в 1968 году на станции Нымме, с тех пор я была продавцом билетов и старшим кассиром в кассе, затем составляла графики, табели учета рабочего времени и отчеты. Уже 12 лет я на пенсии, но все еще работаю на полставки», - продолжила она.

Анне очень нравится, что сотрудники работают посменно и по графику, причем одна смена длится два дня, таким образом ей нужно на работу всего лишь 6 раз в месяц. «Работа кондуктором, безусловно, очень разнообразна, поскольку мы ездим по Эстонии как на пригородных, так и на междугородних маршрутах - за день я могу оказаться в Валге, Вильянди и Палдиски. Путешествуя по Эстонии, мы наблюдаем наступление всех времен года и изменения в природе и погоде, что является дополнительным плюсом работы», - объясняет Виск.

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