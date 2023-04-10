КУЛИНАРНЫЙ ГОРОСКОП ⟩ Кто из знаков Зодиака лучше всех готовит

12-е место - Козерог

По правде говоря, последнее место досталось Козерогам не так за неумение готовить, как за нелюбовь к самому процессу. Безусловно, при большом желании они могут порадовать гостей кулинарным шедевром в виде бутербродов или даже жареной картошкой. Однако бывает это максимум раз на тысячу лет. Ну просто лень этому знаку утруждаться.

11-е место - Дева

Иногда Девам сложно приготовить кашу, чтобы она не пригорела ко дну кастрюли. Но бывает и такое, что на представителей этого знака находит неимоверное вдохновение накрыть пышный стол. Хотя чаще всего Девы всё-таки очень заняты для готовки, и доставка - их лучший друг.

10-е место - Близнецы

Близнецы вообще не заморачиваются по поводу готовки. Если хочется перекусить, могут и пельменей сварить, и сходить в местное заведение. Однако комплименты получать за свои неимоверно вкусно сваренные макароны им просто необходимо!

9-е место - Лев

Львицы - натуры своенравные. Представителям этого знака зодиака необходимо вдохновение, чтобы пойти на кухню. И часто бывает, что ко Львам прибывают силы на готовку гренок после шикарного ужина в итальянском ресторане.

8-е место - Рыбы

Рыбы в своем большинстве простые и нетребовательные. Они будет очень рады, если их партнер порадует их яичницей с беконом. В свою очередь Рыбы и сами любят часто готовить для близких незамысловатые блюда.