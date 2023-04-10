КУЛИНАРНЫЙ ГОРОСКОП ⟩ Кто из знаков Зодиака лучше всех готовит

Сегодня мы приготовили для наших читателей кулинарный гороскоп! Кто же на кухне Бог, а у какого знака доставка лучший друг?
12-е место - Козерог
По правде говоря, последнее место досталось Козерогам не так за неумение готовить, как за нелюбовь к самому процессу. Безусловно, при большом желании они могут порадовать гостей кулинарным шедевром в виде бутербродов или даже жареной картошкой. Однако бывает это максимум раз на тысячу лет. Ну просто лень этому знаку утруждаться.
11-е место - Дева
Иногда Девам сложно приготовить кашу, чтобы она не пригорела ко дну кастрюли. Но бывает и такое, что на представителей этого знака находит неимоверное вдохновение накрыть пышный стол. Хотя чаще всего Девы всё-таки очень заняты для готовки, и доставка - их лучший друг.
10-е место - Близнецы
Близнецы вообще не заморачиваются по поводу готовки. Если хочется перекусить, могут и пельменей сварить, и сходить в местное заведение. Однако комплименты получать за свои неимоверно вкусно сваренные макароны им просто необходимо!
9-е место - Лев
Львицы - натуры своенравные. Представителям этого знака зодиака необходимо вдохновение, чтобы пойти на кухню. И часто бывает, что ко Львам прибывают силы на готовку гренок после шикарного ужина в итальянском ресторане.
8-е место - Рыбы
Рыбы в своем большинстве простые и нетребовательные. Они будет очень рады, если их партнер порадует их яичницей с беконом. В свою очередь Рыбы и сами любят часто готовить для близких незамысловатые блюда.
7-е место - Стрелец
Стрельцы практически никогда не пойдут на кухню, чтобы приготовить что-то для себя. Однако для других этот знак любит постараться. Стрельцы могут несколько часов простоять у плиты, чтобы вызвать улыбку на лице у любимого человека.
6-е место - Овен
Центральное место в гороскопе любителей готовить досталось Овну неспроста. Это очень привередливый знак. Если он уверен, что его стейк из телятины не потянет на десятку, то отправится за ним в ресторан. А дома приступит за готовку супа или борща. Чтобы наверняка получилось вкусно.
5-е место - Весы
Весы очень любят проводить уютные вечера на кухне, запачкавшись мукой и домашним кетчупом. Однако этому знаку часто не хватает компании. Готовить необязательно, просто нужно, чтобы кто-то сидел рядом и поддерживал атмосферу.
4-е место - Водолей
Водолеи - это те люди, которые искренне наслаждаются готовкой. И им не важно, что нужно сделать: закрыть консервацию или запечь фаршированного кролика. Правда, не всегда получается так вкусно, как планировалось, но это их ни капли не расстраивает.
3-е место - Рак
А Раки - настоящие экспериментаторы. Их хлебом не корми, дай придумать новый сумасшедший рецепт! Раки любят удивлять и шокировать всех своими кулинарными творениями.
2-е место - Телец
Тельцы обычно чувствую порыв к готовке еще в раннем детстве. Им намного интереснее замешивать с бабушкой тесто, чем гонять с друзьями в футбол.
1-е место - Скорпион
И победу в нашем кулинарном гороскопе заслуженно одерживает Скорпион. Поговаривают, что нужно очень осторожно относиться к блюдам, приготовленными этим знаком. Дело в том, что можно навсегда влюбиться в божественный вкус и отдать свое сердце талантливому повару.
Теперь, прочитав эту статью, ты обладаешь достаточным количеством знаний, которые помогут тебе мудро выбрать спутника. Желаем подойти очень серьезно к этому решению, ведь со временем чувства угасают, а желание вкусно поесть - никогда!