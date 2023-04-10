Врач объяснил, почему пить кефир на ночь опасно

«У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса, - объясняет врач-эндокринолог, терапевт, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале. - То есть если этот продут выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови. Следовательно, печень примется интенсивно ее производить. А значит, к утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы.

Так что если регулярно употребляете кефир перед сном, вы рискуете заработать «нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак». А это, по словам доктора Павловой, уже преддиабет, пишет super.ru.