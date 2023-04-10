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ВИДЕО ⟩ Роковая встреча в баре: молодой человек, зарезавший транс-женщину в старом Таллинне, предстал перед судом

Кетлин Крузе
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Кирилл Лукин обвиняется Харьюским уездным судом по ч. 1 ст. 113 Пенитенциарного кодекса.
Кирилл Лукин обвиняется Харьюским уездным судом по ч. 1 ст. 113 Пенитенциарного кодекса. Фото: Sander Ilvest

Утром в понедельник перед Харьюским уездным судом предстал 24-летний Кирилл Лукин, который, согласно обвинительному заключению, прошлым летом в съемной квартире на таллиннской Ратушной площади убил трансгендерную женщину, нанеся не менее 30 ножевых ранений. «Кем она была? Была ли она женщиной? Очевидно, что нет. Она обманула Лукина», - заявил в зале суда адвокат Владимир Садеков.

9 июля прошлого года в съемной квартире на Ратушной площади Таллинна было обнаружено тело 37-летней трансгендерной женщины со следами насилия. Она была гражданкой Ямайки, пишет Elu24.

Через день в Ласнамяэ полиция задержала 23-летнего Кирилла Лукина и 32-летнего Алексея Леонтьева.

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