ВИДЕО ⟩ Роковая встреча в баре: молодой человек, зарезавший транс-женщину в старом Таллинне, предстал перед судом

Утром в понедельник перед Харьюским уездным судом предстал 24-летний Кирилл Лукин, который, согласно обвинительному заключению, прошлым летом в съемной квартире на таллиннской Ратушной площади убил трансгендерную женщину, нанеся не менее 30 ножевых ранений. «Кем она была? Была ли она женщиной? Очевидно, что нет. Она обманула Лукина», - заявил в зале суда адвокат Владимир Садеков.