Не игнорируйте сигналы кошек об опасности: как понять животных

Почему кошка должна первой заходить в дом

Наши предки верили, что коты выгоняют из дома злых духов, если они поселились там раньше хозяев.

Если дом был старый, то животное забирало на себя весь негатив, который оставили предыдущие хозяева. В новом доме, как плату за хорошую жизнь, нужно было дать «выкуп» – мощный энергетический заряд, который как раз и имеет кошка. А в месте, где кошка уснет, ставили диван. Оно считалось хорошим.

Другие приметы о кошках

Если кошка или кот прибились к дому, то они приносят с собой счастье и отводят беду. Если же отогнать животное, можно нажить семь лет несчастья. А если приютить бездомного кота, наоборот, можно обрести удачу и счастье на долгие годы.

Если кошка умывается, ждите прихода гостей.

Черного котенка, который родился у вашей кошки, ни в коем случае нельзя отдавать. По приметам, он приносит удачу и счастье в дом.

Отдавать животное в добрые руки нельзя даром. Нужно взять хотя бы символическую монетку или угощение.

Как кошки предупреждают об опасности

Животное будет вести себя беспокойно, нападать на невидимую цель, бросаться на стены, если в доме завелись «потусторонние силы» Так животные пытаются вытеснить нечисть своей энергетикой.