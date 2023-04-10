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ГАЛЕРЕЯ ⟩ От такого количества безупречных тел кружится голова: в Эстонии прошли соревнования по фитнес-бикини и культуризму

Limon.ee
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Фото: Jüri Looring

Сезон культуризма и фитнеса в Эстонии стартовал в летней столице – городе Пярну, когда соревнования для начинающих Go Fit Cup собрали в культурном центре Tervise рекордное количество спортсменов и зрителей. Стройные атлеты, только начинающие свою соревновательную карьеру, смогли выступить перед аудиторией в триста человек.

Пярнуское мероприятие, которое проводилось в пятый раз, имеет только одно правило: на сцену могут выходить те, кто выступал до этого не более одного раза, пишет Pärnu Postimees.

«Уровень участников, особенно в фитнес-бикини, был очень высоким, – сказал тренер пярнуского клуба Team Go Fit, главный организатор мероприятия Рамиль Липп. – Приятно видеть, что уровень с каждым годом становится все выше и выше: даже если вы пришли на свои первые соревнования, видно, что это работа тренеров: спортсмены в хорошей форме и умеют двигаться на сцене».

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