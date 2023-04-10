ГАЛЕРЕЯ ⟩ От такого количества безупречных тел кружится голова: в Эстонии прошли соревнования по фитнес-бикини и культуризму

Пярнуское мероприятие, которое проводилось в пятый раз, имеет только одно правило: на сцену могут выходить те, кто выступал до этого не более одного раза, пишет Pärnu Postimees .

«Уровень участников, особенно в фитнес-бикини, был очень высоким, – сказал тренер пярнуского клуба Team Go Fit, главный организатор мероприятия Рамиль Липп. – Приятно видеть, что уровень с каждым годом становится все выше и выше: даже если вы пришли на свои первые соревнования, видно, что это работа тренеров: спортсмены в хорошей форме и умеют двигаться на сцене».