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ЗАВИСТЬ ИЛИ ОПРАВДАННОЕ БЕСПОКОЙСТВО? ⟩ Житель Сауэ недоволен выплатой премий волостным чиновникам

Анналийза Кёсс
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Фото: Shutterstock

«Совершенно не понятно, какие результаты были достигнуты и на основании чего была выплачена премия», - жалуется житель волости Сауэ, который считает, что решение о премировании чиновников самоуправления является произвольным. «Обсуждение этой темы комиссией по экономике и развитию было обстоятельным», - отмечает глава отдела по связям с общественностью муниципалитета, добавляя, что протоколы комиссии общедоступны и каждый может ознакомиться с ними самостоятельно, пишет Elu24.

«На мой взгляд, эта система очень запутанная, совершенно не понятно, какие результаты были достигнуты и на основании чего была выплачена премия», - пожаловался в редакцию житель Сауэ, пожелавший остаться неизвестным, недовольный прозрачностью премий, выплачиваемых волостным чиновникам. «Зарплата у них итак высокая. Все это кажется очень нечестным», - сказал он.

Решение от 30 марта показывает, что волостной совет Сауэ принял решение о выплате старейшине Сауэ и и его заместителям надбавки за эффективную работу в 2022 году в размере 80 процентов от среднемесячной заработной платы работника в 2022 году.

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