ЗАВИСТЬ ИЛИ ОПРАВДАННОЕ БЕСПОКОЙСТВО? ⟩ Житель Сауэ недоволен выплатой премий волостным чиновникам

«Совершенно не понятно, какие результаты были достигнуты и на основании чего была выплачена премия», - жалуется житель волости Сауэ, который считает, что решение о премировании чиновников самоуправления является произвольным. «Обсуждение этой темы комиссией по экономике и развитию было обстоятельным», - отмечает глава отдела по связям с общественностью муниципалитета, добавляя, что протоколы комиссии общедоступны и каждый может ознакомиться с ними самостоятельно, пишет Elu24.