Сын и дочка: 48-летняя звезда Голливуда впервые стала мамой и показала новорожденных близнецов

Двукратная обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», актриса Хилари Суонк, которой в июле исполнится 49 лет, впервые стала мамой.

Звезда родила двойняшек - сына и дочку. В микроблоге Хилари Суонк поделилась снимком, на котором запечатлено, как она любуется океаном, прижимая к груди двух новорожденных малышей.

«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» - подписала Хилари Суонк первый публичный снимок с детьми.

Напомним, о своей беременности Хилари Суонк рассказала поклонникам примерно полгода назад. А теперь поделилась и фото с детьми, не уточнив, когда именно двойняшки появились на свет.