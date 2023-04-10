Пн, 10.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Сын и дочка: 48-летняя звезда Голливуда впервые стала мамой и показала новорожденных близнецов

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Хилари Суонк.
Хилари Суонк. Фото: MARIO ANZUONI

Оскароносная актриса Хилари Суонк поделилась прекрасной новостью с поклонниками, пишет Телепрограмма.

Двукратная обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», актриса Хилари Суонк, которой в июле исполнится 49 лет, впервые стала мамой.

Звезда родила двойняшек - сына и дочку. В микроблоге Хилари Суонк поделилась снимком, на котором запечатлено, как она любуется океаном, прижимая к груди двух новорожденных малышей.

«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» - подписала Хилари Суонк первый публичный снимок с детьми.

Напомним, о своей беременности Хилари Суонк рассказала поклонникам примерно полгода назад. А теперь поделилась и фото с детьми, не уточнив, когда именно двойняшки появились на свет.

Известно, что детей 48-летняя Хилари Суонк вынашивала сама. Отец малышей - бизнесмен Филип Шнайдер. Хилари Суонк и Филип Шнайдер поженились в 2018 году после двух лет романа.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх