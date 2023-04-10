Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол и восхитила британцев

Принцесса Уэльская явилась на пасхальную службу в часовне Святого Георгия… с алым лаком на ногтях. А ведь основное правило королевского маникюра гласит: все женщины семьи Виндзор должны использовать только прозрачное или телесное покрытие. Традицию, которую ввела лично Елизавета II, уже много лет прилежно соблюдает весь двор. За исключением, естественно, Меган Маркл: мятежная супруга Гарри в 2018 году появилась на церемонии British Fashion Awards с лаком темного цвета.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Луи и принцесса Шарлотта. Фото: Yui Mok

Что же касается выхода Кейт, то эксперты по королевскому этикету в один голос заявили изданию The Sun, что «насыщенный красный и ярко-розовый цвета неуместны для принцессы, особенно на официальных мероприятиях и во время траура». А сегодня, надо сказать, как раз такой случай: пасхальное богослужение совпало со второй годовщиной со дня смерти принца Филиппа. Супруг Елизаветы II скончался в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года.

Кейт Миддлтон и принц Луи. Фото: I-Images

Однако подданные, похоже, ничуть не осуждают принцессу Уэльскую за смелое решение. И даже наоборот - всячески приветствуют перемены. «Королевская семья в синем на пасхальной службе сегодня в Виндзоре. И больше цвета, чем обычно, на ногтях Кейт», - одобрительно заметил один из пользователей Твиттера. «Вы видите то же, что и я? Посмотрите на ногти принцессы… Потрясающе», - поразился второй. «Мне нравится темный лак у Кэтрин», - отозвался третий.