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ФОТО ⟩ Полиция Калифорнии приняла на службу кролика

Limon.ee
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Кролик в американской полиции.
Кролик в американской полиции. Фото: Postimees

Кролики – это не только ценный мех: в Калифорнии пушистого зверька сделали полноправным членом полицейского участка.

Нового сотрудника случайно нашел на улице один из полицейских. Мужчина пытался разыскать хозяев, но безрезультатно. В итоге ушастого оставили жить в управлении, дав ему имя Перси. А накануне католической Пасхи кролику присвоили официальное звание, он стал офицером полиции, передает FoxNews.

В списке обязанностей – сидеть целый день в участке, бездельничать и поднимать настроение коллегам одним своим присутствием.

Кролик Перси в американской полиции.
Кролик Перси в американской полиции. Фото: Postimees
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