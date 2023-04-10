ФОТО ⟩ Полиция Калифорнии приняла на службу кролика

Нового сотрудника случайно нашел на улице один из полицейских. Мужчина пытался разыскать хозяев, но безрезультатно. В итоге ушастого оставили жить в управлении, дав ему имя Перси. А накануне католической Пасхи кролику присвоили официальное звание, он стал офицером полиции, передает FoxNews.