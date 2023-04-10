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«Наполнен титаном»: актер Джереми Реннер дал первое интервью после страшной аварии со снегоочистителем

BBC News Русская служба
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BBC
Американский актер Джереми Реннер
Американский актер Джереми Реннер Фото: BBC News

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли «Соколиного глаза» (Hawkeye) в фильмах Marvel, дал первое интервью после страшного инцидента со снегоочистителем, в результате которого он получил более 30 переломов костей. Актер сказал, что авария случилась по его вине, и извинился перед своей семьей за все, что им пришлось пережить.

В часовой документальной программе американского телеканала ABC, интервью для которой были записаны у него дома, 52-летний Реннер поделился подробностями инцидента, произошедшего первого января. После него актер несколько дней был в критическом состоянии.

Он рассказал, как один из членов его семьи застрял в снегу на грузовике, и чтобы ему помочь, актер завел свой снегоочиститель, расчистил на нем путь и отбуксировал грузовик на тротуар. В первые дни 2023-го года в США бушевали снегопады.

Ратрак Джереми Реннера PistenBully - это машина, которая весит почти 6,5 тонн, в три раза тяжелее среднего автомобиля. Такие обычно используют на горнолыжных курортах для расчистки трасс.

Вдруг ратрак заскользил на льду, и Реннер, по его словам, заволновался о помогавшем ему племяннике по имени Алекс, который стоял позади машины. Он только что отсоединил буксировочные тросы, связывавшие снегоочиститель с вызволенным грузовиком.

Чтобы проверить, все ли в порядке с Алексом, Реннер свесил из кабины одну ногу и оглянулся назад, не включив при этом ручной тормоз. В результате актер потерял равновесие и вывалился из кабины.

Джереми Реннер в больнице
Джереми Реннер в больнице Фото: Reuters

«Если ты за рулем, ты не должен быть снаружи автомобиля. Понимаете, о чем я? Примерно как вести машину, свесив из нее одну ногу», - говорит актер в интервью журналистке Даян Сойер.

«Но случилось то, что случилось. Это моя ошибка, и я поплатился за нее», - добавил он.

Выпав из ратрака, Реннер затем попытался снова залезть в кабину, чтобы машина не переехала его племянника. Он поставил ногу на гусеницы, но поскольку они находились в движении, его отбросило вперед, и снегоочиститель задавил его.

30 переломов

В результате у Реннера диагностировали более 30 костных переломов, коллапс легкого и колотую рану печени.

Спасателей на место инцидента вызвали соседи. Они рассказали, что нашли актера на снегу в луже крови, его дыхание было учащенным, а на черепе они увидели трещину.

На вопрос, помнит ли он сейчас ту боль, Реннер признался, что не терял сознания и все чувствовал. «Сложно передать словами это ощущение. Как будто кто-то выбил из тебя дух. Как если бы твоя душа могла чувствовать боль».

Когда Реннер очнулся в больнице и увидел своих родных, он сказал им на языке жестов: «Простите меня».

Актер подчеркивает в интервью, как ему повезло выжить, и винит себя за страдания, причиненные близким.

«Я несу ответственность [за произошедшее]. Мне неудобно, что я причинил столько боли».

После аварии Реннер провел в больнице более двух недель. Хирурги использовали титановые импланты и другой металл для сращивания сломанных ребер, ног и костей лица актера, а также для восстановления глазницы.

После выписки актер продолжил восстановительные занятия, которые длятся по нескольку часов в день. В передаче канала ABC, где интервью актера перемежается с кадрами из его нынешней жизни и разговорами с родными, показано, как он ходит с помощью ходунков и ездит на специальном колесном скутере.

«Я потерял много плоти и крови. Но меня заправили любовью и скрепили титаном», - шутит актер в интервью, снова выражая благодарность врачам и родным.

В начале апреля на платформе Disney+ выходит документальный сериал Реннера Rennervations (от слова renovations - ремонтные работы), который был снят до аварии. В этой программе актер ездит по разным странам и вместе с командой специалистов покупает списанные машины и переделывает их под нужды местных жителей.

Во вторник 11 апреля Реннер планирует посетить премьеру этого сериала в Голливуде. Это станет его первым появлением на людях после январской аварии.

Джереми Реннер в 2021 году
Джереми Реннер в 2021 году Фото: Reuters

Джереми Реннер больше всего известен по роли «Соколиного глаза» (Hawkeye) в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel.

Он также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Повелитель бури», снимался в «Афера по-американски», «Миссия невыполнима: Протокол призрак» и «Эволюции Борна».

Реннер также был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме «Город».

До несчастного случая в январе он снялся в сериале Paramount+ «Мэр Кингстауна» и появился в эпизодической роли в «Стеклянном луке: Достать ножи».

BBC
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