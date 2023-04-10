«Наполнен титаном»: актер Джереми Реннер дал первое интервью после страшной аварии со снегоочистителем

Выпав из ратрака, Реннер затем попытался снова залезть в кабину, чтобы машина не переехала его племянника. Он поставил ногу на гусеницы, но поскольку они находились в движении, его отбросило вперед, и снегоочиститель задавил его.

30 переломов

В результате у Реннера диагностировали более 30 костных переломов, коллапс легкого и колотую рану печени.

Спасателей на место инцидента вызвали соседи. Они рассказали, что нашли актера на снегу в луже крови, его дыхание было учащенным, а на черепе они увидели трещину.

На вопрос, помнит ли он сейчас ту боль, Реннер признался, что не терял сознания и все чувствовал. «Сложно передать словами это ощущение. Как будто кто-то выбил из тебя дух. Как если бы твоя душа могла чувствовать боль».

Когда Реннер очнулся в больнице и увидел своих родных, он сказал им на языке жестов: «Простите меня».

Актер подчеркивает в интервью, как ему повезло выжить, и винит себя за страдания, причиненные близким.

«Я несу ответственность [за произошедшее]. Мне неудобно, что я причинил столько боли».

После аварии Реннер провел в больнице более двух недель. Хирурги использовали титановые импланты и другой металл для сращивания сломанных ребер, ног и костей лица актера, а также для восстановления глазницы.