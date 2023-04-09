Чувствовала себя куском мяса: известная модель завязала с актерской карьерой

За свою карьеру 31-летняя модель Эмили Ратаковски снялась в девяти фильмах и четырех сериалах. Но большой актрисой девушке стать не суждено. Наигравшись с кинематографом, красотка объявила в новом интервью, что завязывает с актерством.

«Я не чувствовала себя так: «О, я играющая роль артистка, и это моя отдушина». Я чувствовала себя куском мяса, который люди осуждали, говоря: «Есть ли у нее что-нибудь еще, кроме грудей?» - призналась Эмили изданию Los Angeles Times.

Модель дебютировала в большом кино в детективном триллере «Исчезнувшая» 2014 года и надеялась стать «серьезной актрисой», но уже в конце 2020-го она уволила своих агента и менеджера.