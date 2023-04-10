Как жить дальше? Огненное соединение Солнца и Юпитера в Овне изменит все 11-12 апреля: прогноз от астролога

Наступившая неделя запомнится всем нам максимально огненной и темпераментной энергетикой, которая буквально пропитает пространство. Целых два дня - 11 и 12 апреля - на небе будет сформировано точное соединение Юпитера и Солнца в знаке Овна, который отвечает за решительное начало чего-то нового.

Обе планеты - что Солнце, что Юпитер - отвечают за счастье, радость и созидание. Интересно, что это соединение как бы скрепляет воедино триаду огненных знаков, ведь Солнце управляет Львом (творчество и любовь), а Юпитер правит Стрельцом (образование, богатство, расширение мировоззрения).

В знаке Овна их энергия создаёт буквально взрыв: всем нам захочется ощутить счастье, любовь, реализовать некий мощный энергетический потенциал. Как жить дальше, когда подобное состояние приходит в нашу жизнь, словно бы говоря: посмотри, на что способно твоё тело, твой разум, твои мечты?

Конечно, самое главное - использовать эту энергию в правильном и созидательном русле. Например, сделать что-то абсолютно новое, смелое и эгоистично направленное на собственное благополучие! Овен - это знак, который напоминает: ставьте себя на первое место! В отношениях важно именно ваше счастье, на работе именно ваше удовольствие от процесса, а в поиске себя фокусируйтесь на самопознании! Вы - намного больше, чем вам кажется, 11-12 апреля вы это почувствуете!

Овен