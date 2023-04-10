Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, почему событие на этой неделе может принести огромные перемены в жизнь каждого человека.
Как жить дальше? Огненное соединение Солнца и Юпитера в Овне изменит все 11-12 апреля: прогноз от астролога
Наступившая неделя запомнится всем нам максимально огненной и темпераментной энергетикой, которая буквально пропитает пространство. Целых два дня - 11 и 12 апреля - на небе будет сформировано точное соединение Юпитера и Солнца в знаке Овна, который отвечает за решительное начало чего-то нового.
Обе планеты - что Солнце, что Юпитер - отвечают за счастье, радость и созидание. Интересно, что это соединение как бы скрепляет воедино триаду огненных знаков, ведь Солнце управляет Львом (творчество и любовь), а Юпитер правит Стрельцом (образование, богатство, расширение мировоззрения).
В знаке Овна их энергия создаёт буквально взрыв: всем нам захочется ощутить счастье, любовь, реализовать некий мощный энергетический потенциал. Как жить дальше, когда подобное состояние приходит в нашу жизнь, словно бы говоря: посмотри, на что способно твоё тело, твой разум, твои мечты?
Конечно, самое главное - использовать эту энергию в правильном и созидательном русле. Например, сделать что-то абсолютно новое, смелое и эгоистично направленное на собственное благополучие! Овен - это знак, который напоминает: ставьте себя на первое место! В отношениях важно именно ваше счастье, на работе именно ваше удовольствие от процесса, а в поиске себя фокусируйтесь на самопознании! Вы - намного больше, чем вам кажется, 11-12 апреля вы это почувствуете!
Овен
Соединение Юпитера и Солнца в вашем знаке может принести рост самооценки, энергию для начала бизнеса, для дальнего путешествия или миграции. Также, если вы планируете ребёнка, то вы легко можете забеременеть именно на этой неделе. С точки зрения профессии вас ждёт высокая оценка, получение диплома или сертификата.
Телец
Соединение Юпитера и Солнца происходит в вашем секторе подсознания - вас ждёт некое просветление, исцеление, возможно важное событие, связанное с вашей готовностью начать новую жизнь. Скорее всего вы почувствуете рост энергии, бессонницу, словно бы не в силах контролировать свои мысли, чувства. Вы увидите то, что было скрыто от вас, узнаете о некой тайне.
Близнецы
Соединение Юпитера и Солнца происходит в вашем секторе друзей и сообществ - именно ваше окружение может буквально «воспылать». Кто-то из друзей или в коллективе проявит себя ярко, в итоге подсветив ваши собственные мечты и амбиции. Этот сектор отвечает за планы на будущее, поэтому вы можете 11-12 апреля добиться какой-то цели, связанной с вашей реализацией.
Рак
Соединение Солнца и Юпитера происходит в вашем секторе цели, именно 11-12 апреля вас ждёт некое профессиональное достижение, вы словно бы сами себе разрешите взять большой куш! Также вы осмелитесь поставить себе высокую планку в социальном плане - займёте некую должность, добьётесь какого-то решения от руководства. Это очень дерзкий прорыв в карьере и личной реализации. Аспект достижения!
Лев
Соединение Юпитера и Солнца будет в вашем секторе мировоззрения: у вас буквально расширится самосознание, причём связанное с вашим личным счастьем, радостью и изобилием. Вы почувствуете себя победителем, который полностью контролирует ситуацию, - играючи, дерзко и жизнеутверждающе. Вас ждёт прорыв в вопросах веры, убеждений - так, как вы смотрели на мир раньше, вы не будете смотреть. Вероятна зарубежная поездка, достижение в обучении, новый преподаватель или просто момент славы.
Дева
Соединение Юпитера и Солнца происходит в вашем секторе катарсиса, кризиса, а также ресурсов семьи. Во-первых, вы можете оформить капиталовложение, а в психологическом плане столкнуться с неким кризисом, который должен полностью поменять вас. С точки зрения отношений вы можете войти в интимные отношения, либо пересмотреть отношение к сексу в вашей паре. Также вас ждёт эффективное общение с психологом, тарологом или астрологом.
Весы
Соединение Юпитера и Солнца происходит в вашем секторе отношений: вы можете внезапно познакомится с темпераментным и ярким мужчиной. Либо у вашего существующего партнёра будет всплеск активности, некое важное событие, инициируемое им (поездка, предложение). Также этот сектор гороскопа отвечает за юридические договора - вам могут предложить новое деловое сотрудничество (на международной основе или в качестве преподавательской деятельности).
Скорпион
Соединение Солнца и Юпитера происходит в вашем секторе работы, здоровья и образа жизни: вы можете почувствовать огромную силу и энергию для достижений. Как в профессиональной сфере захочется оттачивать некий навык с небывалой энергией, так и в плане своего здоровья и привычек - будет активная потребность улучшить свой режим дня со всех сторон. Возможно благодаря появлению учителя, наставника или просто яркой влиятельной личности.
Стрелец
Соединение Юпитера и Солнца происходит в вашем секторе детей, любви, личного проекта и счастья. Вы почувствуете большой заряд сил для достижений именно из-за уверенности в себе, которая построена на любви и восхищении тем, что вы делаете. На самом деле это аспект большого духовного подъема, когда энергия бьет ключом и кажется, что конца и края ей не видно. Кому-то это может принести влюблённость, а кто-то решится открыть свой бизнес.
Козерог
Соединение Юпитера и Солнца происходит в вашем секторе недвижимости, жилья, а также отношений с родителями. Вас ждёт большой прорыв в вопросе вашего места жительства: будет желание купить дом или вложить деньги в покупку квартиры. Также этот аспект может принести значимое событие в вашей семье: появление нового родственника, внезапный приезд родни в гости. В целом эта энергия даст вам ощущение опоры, которую вы самостоятельно смогли выстроить в своей жизни.
Водолей
Соединение Юпитер и Солнце происходит в вашем секторе переездов - вы можете почувствовать прилив сил и рвануть в поездку, в путешествие либо пойти на учебу. Кроме того, этот же сектор отвечает за блогерство и журналистику: вам внезапно захочется рассказать о чем-то на весь мир! Не сдерживайте себя, ведь ближайшие 2 года вам необходимо прокачать навык общения и коммуникации. Для некоторых Водолеев этот аспект может принести: подачу важных документов, покупку машины, либо рождение брата/сестры.
Рыбы
Соединение Юпитера и Солнца происходит в вашем секторе финансов, самооценки и подарков: все может случится внезапно и одновременно! Например, вам подарят деньги, в связи с чем у вас повысится чувство собственного достоинства. Также вам могут повысить зарплату, либо вы смело и дерзко попросите о повышении, так как почувствуете: я достоин жить лучше, благополучнее и красивее.