На пересечении улиц Пунане и Таевакиви в Таллинне столкнулись Ford и Toyota. Одна из машин перевернулась на крышу, три человека были доставлены в больницу, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ В Таллинне произошла авария: автомобиль перевернулся на крышу, три человека доставлены в больницу
В фейсбуковской группе EZ-дуны опубликован снимок, на котором видно, как автомобиль, съехавший с дороги на перекрестке улиц Таевакиви и Пунане, перевернулся на крышу. В комментариях к этому сообщению многие добавили еще больше фотографий с места происшествия. Можно видеть, что там находились несколько машин скорой помощи, полиция и спасательные службы.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, в воскресенье, 9 апреля, около 10.30 утра в центр экстренной медицины поступило сообщение о столкновении автомобилей Ford и Toyota на пересечении улиц Пунане и Таевакиви. Три человека - 60-летняя женщина, 61-летняя женщина и 80-летняя женщина - были доставлены в больницу. Точные обстоятельства аварии расследуются.
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