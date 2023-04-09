ФОТО ⟩ В Таллинне произошла авария: автомобиль перевернулся на крышу, три человека доставлены в больницу

В фейсбуковской группе EZ-дуны опубликован снимок, на котором видно, как автомобиль, съехавший с дороги на перекрестке улиц Таевакиви и Пунане, перевернулся на крышу. В комментариях к этому сообщению многие добавили еще больше фотографий с места происшествия. Можно видеть, что там находились несколько машин скорой помощи, полиция и спасательные службы.