Владелица куртки и польские журналисты подозревают, что куртка должна была быть подарком для беженцев из Украины, но каким-то образом оказалась на прилавке магазина, пишет tsn.ua.
Украинка в Польше купила куртку в секонд-хенде: она нашла в кармане трогательное письмо для беженцев
В польском городе Быдгощ украинка купила куртку в магазине подержанной одежды. Дома женщина нашла в кармане одежды трогательное письмо.
Об этом пишет Pomorska.pl и «Радио Трек».
На обороте листа было написано на украинском: «Да здравствует свободная и независимая Украина!»
Также был текст на английском с объяснением: «Извините за то, как я пишу на украинском. Я знаю, что это не очень хорошо, но я просто хотела сообщить, что поддерживаю вас и молюсь за вашу страну и весь украинский народ».
«Кажется, куртка должна была быть подарком для беженцев, но оказалась в продаже», - говорит украинка, которая приобрела куртку с письмом. Теперь женщина ищет автора письма, чтобы поблагодарить, и сообщить, что ее одежду, отданную на благотворительность, продают в магазинах.
Журналисты позвонили в магазин подержанной одежды в Быдгоще, где женщина совершила покупку.
«Наши товары поступают из-за границы. Мы не покупаем подержанную одежду у частных лиц, хотя некоторые магазины покупают. Понятия не имею, как к нам попала куртка, которая должна быть для украинцев», - ответила продавщица.