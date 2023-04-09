Украинка в Польше купила куртку в секонд-хенде: она нашла в кармане трогательное письмо для беженцев

Об этом пишет Pomorska.pl и «Радио Трек».

На листе бумаги было написано от руки - на польском и на украинском и немного английском. Кто-то написал: «Дорогие соседи из Украины, я думаю о вас в своих молитвах. Никогда не теряйте надежды. Один российский психопат никогда не лишит вас достоинства, идентичности и национальной гордости».

На обороте листа было написано на украинском: «Да здравствует свободная и независимая Украина!»

Также был текст на английском с объяснением: «Извините за то, как я пишу на украинском. Я знаю, что это не очень хорошо, но я просто хотела сообщить, что поддерживаю вас и молюсь за вашу страну и весь украинский народ».

«Кажется, куртка должна была быть подарком для беженцев, но оказалась в продаже», - говорит украинка, которая приобрела куртку с письмом. Теперь женщина ищет автора письма, чтобы поблагодарить, и сообщить, что ее одежду, отданную на благотворительность, продают в магазинах.

Журналисты позвонили в магазин подержанной одежды в Быдгоще, где женщина совершила покупку.

«Наши товары поступают из-за границы. Мы не покупаем подержанную одежду у частных лиц, хотя некоторые магазины покупают. Понятия не имею, как к нам попала куртка, которая должна быть для украинцев», - ответила продавщица.