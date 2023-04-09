Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 апреля 2023 года

Планетарные влияния в течение недели благоприятствуют материальным делам, взаимоотношениям, особенно если они требуют преобразований с целью улучшения. Хорошее время для работы с информацией, проведения и посещения обучающих мероприятий, коллективной работы, поездок и путешествий, пишет tsn.ua.

Соединение Солнца и Юпитера в Овне 11 апреля формирует благоприятные обстоятельства для расширения бизнеса, решения юридических вопросов, сотрудничества с иностранцами. Максимальная сила аспекта – с 10 по 12 апреля. В эти три дня можно сделать больше, чем за предыдущие несколько недель. Подходящее время для подачи документов в официальные инстанции, поиска защиты и покровительства, общения с вышестоящими по должности.

13 апреля светлая кармическая точка – Белая Луна (Селена), перейдет в знак Овна до 13 ноября 2023 года. Счастливое время для всех, кто борется со злом, ведет активный образ жизни, занимается спортом, физической работой, защищает свою страну и интересы соотечественников. Поддержку Белой Луны почувствуют только те, кто действует честно, открыто и с благородными помыслами.

С 14 апреля и до конца недели – напряженные дни, сложно выразить чувства и эмоции. Это время препятствий, конфликтов, чаще возникает недопонимание со старшими по возрасту и должности, с родителями. Многим людям трудно держать баланс и не впадать в крайности.

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