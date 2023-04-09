Мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца вином

Не за горами светлый праздник Пасхи и уже стоит позаботиться о том, что же именно будет в вашей корзинке. В Сети существует множество рецептов куличей. У каждой хозяйки также есть свои секретики.

Однако многие не уделяют должного внимания другому - пасхальным яйцам. В праздничных корзинках чаще всего можно увидеть яйца, которые были покрашены магазинными красителями, с наклейками или выкрашены в луке. Однако это не единственные способы, которые позволят вам сделать их невероятно красивыми.

Сеть гудит буквально алмазными мерцающими яйцами. И, оказывается, делать их невероятно просто. Вам не нужно стоять у плиты и окунать их в разные красители, даже не нужно покупать какие-то специальные блестки или украшения. Вашим спасителем станет обычное красное вино. Да-да, вы все правильно поняли. Именно вино может предать яйцам в вашей корзинки необычного вида. С ними все вам просто обзавидуются, ведь сейчас этот способ окраски невероятно модный.

Как покрасить куриные яйца вином

Для начала обратим сразу ваше внимание, что тут нет разницы в том, какой же цвет должен быть у яиц. Если с покупными или другими красителями нужно брать строго яйца с белой скорлупой, чтобы цвет лег равномерно и был заметен. То в этом случае вино окрасит любые яйца.