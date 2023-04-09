Мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца вином

В Сети набирает популярности окрашивание куриных яиц обычным красным вином. Вы будете удивлены от волшебного результата, уверяет glavred.info.
Не за горами светлый праздник Пасхи и уже стоит позаботиться о том, что же именно будет в вашей корзинке. В Сети существует множество рецептов куличей. У каждой хозяйки также есть свои секретики.
Однако многие не уделяют должного внимания другому - пасхальным яйцам. В праздничных корзинках чаще всего можно увидеть яйца, которые были покрашены магазинными красителями, с наклейками или выкрашены в луке. Однако это не единственные способы, которые позволят вам сделать их невероятно красивыми.
Сеть гудит буквально алмазными мерцающими яйцами. И, оказывается, делать их невероятно просто. Вам не нужно стоять у плиты и окунать их в разные красители, даже не нужно покупать какие-то специальные блестки или украшения. Вашим спасителем станет обычное красное вино. Да-да, вы все правильно поняли. Именно вино может предать яйцам в вашей корзинки необычного вида. С ними все вам просто обзавидуются, ведь сейчас этот способ окраски невероятно модный.
Как покрасить куриные яйца вином
Для начала обратим сразу ваше внимание, что тут нет разницы в том, какой же цвет должен быть у яиц. Если с покупными или другими красителями нужно брать строго яйца с белой скорлупой, чтобы цвет лег равномерно и был заметен. То в этом случае вино окрасит любые яйца.
Предварительно яйца нужно помыть и хорошенько очистить. Это позволит вам не только уберечь себя от заражения, но также и не помешает тому, чтобы вино подействовало равномерно.
Вам необходимо положить яйца в кастрюлю и полностью залить их красным вином. Воду добавлять не нужно. После этого нужно поставить кастрюлю на плиту и варить 8-10 минут после закипания.
Лучше всего этим заняться вечером, чтобы была возможность оставить яйца в вине на ночь на 10-12 часов. После этого яйца стоит достать из вина и положить на салфетку или полотенце, чтобы они могли высохнуть.
Вы будете удивлены, ведь по мере высыхания яиц на скорлупе будет появляться интересный мерцающий окрас.
Стоит отметить, если у вас уже были сварены яйца, то их можно просто залить вином без очередной варки и оставить также на ночь.