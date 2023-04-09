ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Полностью обнаженная 56-летняя Холли Берри пьет вино на балконе

Голливудская актриса Холли Берри прилагает много усилий, чтобы в 56 лет выглядеть как 20-летняя девушка. Звезда ленты «Женщина-кошка» активно занимается спортом и следит за своим питанием. Берри, по возможности, охотно демонстрирует фанатам свою замечательную форму. В Инстаграме артистка опубликовала провокационный снимок, чем взбудоражила воображение поклонников.
На снимке актриса позирует на балконе полностью обнаженной. В руках Берри держит бокал с вином: «Я делаю то, что я хочу делать. Счастливых выходных», – подписала кадр знаменитость.