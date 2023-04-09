Звезда фильма «Маленькая Вера» скончался через две недели после смерти жены

Причиной смерти артиста стала онкология: Александр Негреба боролся с раком легких. Сообщается, что звезда фильма «Маленькая Вера» ушел из жизни во сне.

За две недели до трагического события скончалась супруга актера Елена Копцева-Негреба. Женщины не стало 24 марта. Отметим, что жена артиста тоже снималась в кино (она сыграла в картинах «Часы идут назад», «Король Лир», «Псевдоним Албанец - 2»).

На счету артиста более 20 работ в кино. Александр Валерианович сыграл Степана в драме «Абориген», директора театра в ленте «В городе Сочи темные ночи», Ваню в картине «Зима в раю».