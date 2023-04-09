ВИДЕО ⟩ Цветы и праздничная песня: так начался день рождения Ану Саагим в Таиланде

Эстонская светская львица Ану Саагим отмечает 9 апреля день рождения (61 год). И утро знаменательного дня началось для Ану, отдыхающей в Таиланде, конечно же, с цветов, воздушных шаров и поздравительной песни.
Эстонская светская львица уелетела на Пхукет, Таиланд. Она путешествует с хорошими друзьями Мартом Хабером и Тайво Пиллером. Ранним утром 9 апреля Ану ждал сюрприз: ее друзья пришли к двери домика, где она живет, и спели праздничную песню. Когда же именинница открыла дверь, она не смогла удержать в руках все цветы. "Когда у тебя есть такие друзья, о тебе всегда заботятся", - подписала Ану в видео в Инстаграме.
Саагим также поделилась с подписчиками красивой фотографией со статуей Будды. "Просто счастливая именинница", - подписала она снимок.
Неудивительно, что Саагим отмечает свой день рождения в роскоши: еще в 2011 году светская львица заявила, что "вечеринка по случаю дня рождения начинается с недели шампанского до и после знаменательного дня".