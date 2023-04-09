ВИДЕО ⟩ Цветы и праздничная песня: так начался день рождения Ану Саагим в Таиланде

Эстонская светская львица уелетела на Пхукет, Таиланд. Она путешествует с хорошими друзьями Мартом Хабером и Тайво Пиллером. Ранним утром 9 апреля Ану ждал сюрприз: ее друзья пришли к двери домика, где она живет, и спели праздничную песню. Когда же именинница открыла дверь, она не смогла удержать в руках все цветы. "Когда у тебя есть такие друзья, о тебе всегда заботятся", - подписала Ану в видео в Инстаграме.