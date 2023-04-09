Джоан Коллинз опубликовала свежее фото: вы не поверите, как выглядит 89-летняя актриса

В комментарии к сенсационному фото мгновенно набежали восторженные фанаты. «Боже мой, какая сила помогает ей выглядеть так за месяц до 90-летия?» - спрашивает первый. «Вы стареете вспять», - восхищается второй. «Даже с учетом фильтров и парика тут замешана какая-то магия, не иначе», - подхватывает третий.

И мы не можем не присоединиться к восторгам поклонников актрисы. Перед нами пример счастливой и очень красивой зрелости (написать слово «старость» не поднимается рука), которую хочется пожелать каждому. А занять у Джоан немного уверенности в себе не помешало бы и некоторым девушкам в три раза моложе: многие из нас стесняются выкладывать фотографии в купальнике, а вот Коллинз в свои 89 охотно позирует в бассейне.