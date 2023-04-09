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Переезд в Исландию – самая потрясающая вещь, которую эстонка сделала в своей жизни

Limon.ee
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Гамитра Марга на конкурсе Ajujah.
Гамитра Марга на конкурсе Ajujah. Фото: Kuvatõmmis saatest "Roaldi retked"

«Это было какое-то необъяснимое чувство восторга, когда я поняла, что Исландия существует, и я до сих пор восхищаюсь этой страной», - говорит 23-летняя Гамитра Марга, живущая в Исландии. Победительница исландского конкурса инновационных бизнес-идей в прошлом году, она зарабатывает на жизнь как эксперт по кибербезопасности и предприниматель-стартапер. 

Двадцатитрехлетняя Гамитра Марга увлеклась Исландией десять лет назад, когда ей пришлось делать презентацию об Исландии в школе. «Это было какое-то необъяснимое чувство, когда я поняла, что Исландия существует, она прекрасна, что я хочу быть там, и чувство восхищения этой страной до сих пор не покинуло меня. Язык, люди, природа, культура, музыка, во все я влюблена», - признается Гамитра в программе «Путешествие с Роальдом».

«Здесь малочисленное общество, но у жителей потрясающая внутренняя сила и высокая технологическая компетентность, - объяснила Гамитра, что она считает самым интересным в жизни в Исландии. - Здесь можно делать все, и именно это меня привлекает. Здесь легко делать что-то новое, общество восприимчивое и умное».

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