Переезд в Исландию – самая потрясающая вещь, которую эстонка сделала в своей жизни

Двадцатитрехлетняя Гамитра Марга увлеклась Исландией десять лет назад, когда ей пришлось делать презентацию об Исландии в школе. «Это было какое-то необъяснимое чувство, когда я поняла, что Исландия существует, она прекрасна, что я хочу быть там, и чувство восхищения этой страной до сих пор не покинуло меня. Язык, люди, природа, культура, музыка, во все я влюблена», - признается Гамитра в программе «Путешествие с Роальдом».