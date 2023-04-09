Не поддерживайте умиротворителей: Стивен Кинг выступил в поддержку украинцев

«Сохраните Украину в своих сердцах и мыслях. Не поддерживайте умиротворителей, которые хотят оставить их позади», – написал он.

«Большое спасибо за вашу неизменную поддержку», – отреагировал на пост писателя постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Keep Ukraine in your hearts and thoughts.

Don’t support appeasers who would leave them behind. — Stephen King (@StephenKing) April 7, 2023

«Полностью победить зло, вероятно, невозможно. Но мы не имеем права отказываться от борьбы», – ответили Кингу в Министерстве обороны Украины.

«Спасибо, друг», – поблагодарили писателя в Министерстве внутренних дел Украины. Об этом пишет gordonua.com.

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".