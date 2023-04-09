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Не поддерживайте умиротворителей: Стивен Кинг выступил в поддержку украинцев

Limon.ee
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Стивен Кинг.
Стивен Кинг. Фото: Shutterstock

Американский писатель Стивен Кинг 7 апреля опубликовал в Twitter новый пост в поддержку Украины.

«Сохраните Украину в своих сердцах и мыслях. Не поддерживайте умиротворителей, которые хотят оставить их позади», – написал он.

«Большое спасибо за вашу неизменную поддержку», – отреагировал на пост писателя постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

«Полностью победить зло, вероятно, невозможно. Но мы не имеем права отказываться от борьбы», – ответили Кингу в Министерстве обороны Украины.

«Спасибо, друг», – поблагодарили писателя в Министерстве внутренних дел Украины. Об этом пишет gordonua.com.

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта 2022 года он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

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