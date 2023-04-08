Яна Тоом, Вадим Белобровцев, Андрей Титов: узнайте, кто еще будет шутить на Дне рождения КВН Эстонии

В субботу 8 апреля в честь Дня Рождения КВН Эстонии в Суперигре встречаются две большие сборные: «Сборная Юмористов» и «Сборная Звезд»! Начало 19.00.

В октябре прошлого года эти команды уже встречались и тогда победа досталась Звездам. В День рождения КВН Эстонии юмористы постараются взять реванш, хотя проигравших в этих играх не бывает!

В сборную Звезд вошли журналисты Андрей Титов, Елена Соломина, Дмитрий Кукушкин, топ-стилист Денис Коваленко, дзюдоист Дмитрий Будылин, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, популярные артисты Эдуард Томан и Игорь Ермаков, а также очень разностороння знаменитость Илона Калдре!

Капитан звездной сборной – популярный телеведущий Андрей Титов, команда Юмористов выйдет на сцену под предводительством Данилы Ольховикова, получившего уже два кубка за лучшую Прожарку и один раз за лучший Стендап. За сборную Юмористов играют лучшие игроки из десяти разных команд.

Команды сыграют конкурсы «Визитка», «Импровизация», «Стендап» и «Прожарка».