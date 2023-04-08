«FUCK OFF PUTIN» ⟩ Толстовка эстонского дизайнера ушла с молотка быстро и в пять раз дороже стартовой цены

Таллиннский скандальный художник Тойво Фриман Пильт, в свое время рисовавший эротические портреты Керсти Кальюлайд, на прошедшей в Таллинне Неделе моды появился перед публикой в кофте собственного дизайна с надписью «Fuck off Putin».

В пятницу, 8 апреля, Тойво Фриман Пилт объявил на своей страничке в Instagram, что в течение 24 часов он будет продавать на аукционе эту кофту. Дизайнер назначил своему лоту стартовую цену – 88 евро.

В субботу утром Тойво Фриман Пильт сообщил редакции Elu24, что кофта была продана неожиданно дорого и неожиданно быстро.

«Было сделано менее десяти ставок. Она ушла по справедливой цене и нужному человеку», – сказал Фриман.

Окончательная цена составила 420 евро. «Предложение поступило вчера вечером, и это был правильный человек, которому она нужна, поэтому я отдал ее ему не раздумывая», – отметил художник.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Фриман добавил, что выставил толстовку на аукцион, потому что после Недели моды несколько человек захотели ее приобрести. «Для меня эта кофта – сильное выражение моих чувств», – сказал он.

Художник и раньше организовывал аукционы своих изделий. «Я занимаюсь ими уже много лет. Делаю это, когда появляется интересный лот», – добавил он.

Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Тойво Фриман Пильт на Таллиннской неделе моды, которая прошла в столице чуть более недели назад, впервые представил на подиуме собственную коллекцию одежды. «Перед показом я разговаривал с разными людьми об идее именно этой кофты. Большинство из них были смущены, и когда я спросил их, чего они боятся, они ответили, что другие подумают об этом, возможно, над ними будут смеяться», – прямо сказал Фриман о своей дизайнерской вещице.