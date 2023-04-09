ГОРОСКОП НА 9 АПРЕЛЯ ⟩ Во многих отношениях удачный день!

Дева

Очень хороши профессиональные перспективы этого дня. Вы сможете многого добиться благодаря умению использовать любую полученную информацию и полагаться на здравый смысл и логику там, где другие совершают ошибки, действуя под влиянием эмоций. Вероятно появление новых деловых партнеров, влиятельных покровителей или инвесторов. Можно предлагать нововведения, выступать с инициативами, заниматься долгосрочным планированием.

Несколько хуже ситуация в семье, где взаимные претензии растут как снежный ком, а ваши поступки, увы, лишь способствуют этому. Любимый человек сможет понять, каковы подлинные причины многих ваших поступков, простить ранее совершенные вами ошибки; в такой ситуации и вам следует проявить снисходительность.

Весы

Позитивные тенденции сегодня выражены достаточно сильно, что способствует скорейшему решению самых разных проблем как в профессиональной, так и в личной сфере. К вашему мнению готовые прислушаться все, в том числе и высокопоставленные особы; именно поэтому вам удастся найти не только надежных помощников, но и влиятельных покровителей. Прекрасный день для проведения деловых переговоров, заключения сделок.

В этот день можно изменить к лучшему и личную жизнь, проявив инициативу при знакомствах. Вы прекрасно проведете время в кругу друзей и близких, но и посещение многолюдных мероприятий оставит приятное впечатление. Жизненный потенциал высок, вы не испытываете недостатка ни в интересных идеях, ни в энергии, необходимой для их реализации.

Скорпион