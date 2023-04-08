Какие знаки Зодиака никогда вместе не уживутся – даже не пытайтесь

Скорпион и Стрелец

Стрелец и Скорпион полностью противоположны, поэтому хорошая жизнь вместе для них будет лишь утопией. Водная стихия всегда видит перед собой четкие и ясные цели, добиваясь их, а Стрелец страдает от своей ветрености и беспечности.

Из-за этого Скорпион начинает проявлять нетерпение и агрессию, так как он не в силах утихомирить Стрельца. Стихия огня не может быть верной, а значит, брак такой пары обречен на провал. Возникают постоянные расхождения во мнениях.

Телец и Овен

Огненная стихия крайне упряма, при этом такие люди наполнены огромным энтузиазмом. Овны ценят моральный стержень человека, его целеустремленность и упорность. Кроме того, они любят тех, у кого характер противоположен. Телец никогда не торопится и придерживается других взглядов. Стихия земли любит проявлять эмоции и чувства, но это не нравится Овну.

Козерог и Близнецы

Близнецы – это пограничный знак зодиака, что объясняет их нестабильность и легкомысленность. Представитель воздушной стихии очень страстный человек, умеющий искренне любить. Но обычно Близнецы не рассчитывают на длительные романы, следовательно, очень часто брак им ни к чему.