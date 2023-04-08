«НАДЕЮСЬ, ЧТО НАС НЕ БРОСЯТ!» ⟩ Эстонцы, отдыхавшие в Хургаде, не смогли вернуться домой

В пятницу, 7 апреля, Postimees написал, что рейс авиакомпании Nordica из Таллинна в Хургаду был задержан более чем на семь часов. Позже выяснилось, что рейс перенесли практически на целые сутки.

Специалист по коммуникациям Nordica Лийна Лельм сообщила, что рейс из Египта не вылетел вовремя из-за неисправности самолета. По словам Лельм, поскольку это был сезон отпусков, сразу найти замену оказалось очень трудно.

Домой на праздники!

Отдыхающие в Хургаде эстонским туристам, которым не терпится вернуться домой на Пасху, были огорчены. «Мы планировали вернуться домой на праздники», – прокомментировал Тыну из Хургады нашему журналисту. По словам Тыну, самолет в Таллинн должен был вылететь в пятницу вечером, но неожиданно был отменен.

В субботу утром Тыну и его друзья все еще ждали в гостинице обратного рейса. «Надеюсь, нас не бросят и вернут домой!» – смеясь, сказал он, добавив, что погода в Хургаде, к счастью, вчера и сегодня солнечная, поэтому ожидание пока не было утомительным.

По словам эстонского туриста, когда отменили рейс, в аэропорту не было никакой паники. Но Тыну пожаловался на недостаток информации. «Информации не было, не знаю, связано ли это с праздниками... Мы не знали, что самолета не будет, мы узнали об этом только на месте. Все были очень возмущены, потому что все приехали из разных разных гостиниц, – говорит Тыну. – Никто не знал, что мы не полетим. Всех привезли из гостиниц в аэропорт автобусами».

По последней информации, рейс в Таллинн должен вылететь из Хургады сегодня вечером, 8 апреля.