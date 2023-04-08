ФОТО ⟩ Сантиметр за сантиметром: город в Турции уходит под воду

Юсуфли, расположенный на берегу реки Чуро, будет полностью затоплен из-за плотины, которая была построена около двух лет назад и начала накапливать воду в ноябре прошлого года.

Фото: YASIN AKGUL

Плотина, строительство которой началось в 2013 году, поднимается на высоту 275 метров – самая высокая в Турции (и пятая в мире).

Фото: YASIN AKGUL

Ее цель – решить проблему электроснабжения около двух миллионов человек в горных районах северо-востока Турции. Производство электроэнергии начнется в конце мая.

Suya gömülen ilçeye son bakış...



Artvin'de Yusufeli Barajı'nda 183 milyon metreküpü aşkın su depolandı. Karayla bağlantısı kesilen eski yerleşim yerinde binaların çoğu görünmez oldu. pic.twitter.com/oJQBPhKTxv — TRT HABER (@trthaber) April 4, 2023

Строительство плотины вызвало затопление или уже затопило около 5000 домов, 270 предприятий и около 40 тысяч дунамов сельскохозяйственных угодий.

Фото: YASIN AKGUL

В связи с этим Юсуфли с его 7500 жителями был перемещен в новое и более высокое место, но переселение, тем не менее, было сложным.

Фото: YASIN AKGUL

Несмотря на свою пользу для благосостояния жителей района, строительство плотины вызвало возражения из-за ущерба культурному наследию этнического грузинского меньшинства в этом районе, а также из-за ущерба флоре и фауне, пишет Mignews.